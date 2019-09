A Chalon, c'est parti pour la 7e édition d'Octobre Rose!

le lancement officiel a eu lieu ce vendredi soir à l'auditorium du Conservatoire…

C'est parti pour la 7e édition d'Octobre Rose! Une fois n'est pas coutume, le lancement officiel a eu lieu ce vendredi soir dans la salle de l'auditorium du Conservatoire du Grand Chalon. C'est devant une salle comble que les élèves du Conservatoire ont proposé leur spectacle intitulé "Madame Brown", une création musicale et chorégraphique autour de Joséphine Baker. Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon, le docteur Vincent Dancourt, médecin Directeur Régional du centre de dépistage des cancers de Bourgogne Franche/Comté, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des solidarités, de la cohésion sociale et de la politique de la ville et Gilles Platret, Maire de la ville de Chalon ont tour à tour pris la parole rappelant de concert l'importance du dépistage du cancer du sein.