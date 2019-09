FOIRE DE CHALON - Le carton plein de la Gaming Zone

Le succès ne se dément pas depuis vendredi, jour de lancement.

Le Comité des Foires de Chalon sur Saône a tenté une nouvelle aventure, histoire de rajeunir son public, et d'apporter une petite touche de fraicheur à ses animations. Avec quelques 300 m2 dédiés aux jeux électroniques notamment, le succès est affiché depuis vendredi. La zone ne désemplit pas, et les visiteurs ont été en nombre à patienter pour s'essayer aux différents jeux et consoles proposés sur l'espace.

L.G