Belle réussite pour les puces/vide greniers du comité de quartier Saint-Cosme/Bellevue

ce dimanche, esplanade Michel Allex à Chalon…

Tout était réuni pour que la réussite soit totale, une météo au top, un cadre agréable, beaucoup d'exposants et bon nombre de visiteurs. Solange Dorey, présidente du comité de quartier Saint-Cosme/Bellevue et ses bénévoles ont eu fort à faire que ce soit à la buvette ou à la petite restauration. Plus de 90 exposants étaient installés esplanade Michel Allex.