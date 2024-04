Conservatoire du Grand Chalon : Music for an unknown future, une performance audio-visuelle à découvrir !

MARDI 30 AVRIL 2024 À 19H - AUDITORIUM

Réunissant des étudiants et des étudiantes du Conservatoire du Grand Chalon et de l’École Media Art, Music for an unknown future est une performance audiovisuelle immersive mêlant musique, dessin, vidéo et lumière, imaginée par le compositeur Jean-Baptiste Cognet et le plasticien Louis Lavedan.

À partir d’une thématique interrogeant l’avenir et l’évolution du monde, les deux intervenants confient aux jeunes artistes une partition sonore et visuelle incomplète, dont ils vont s’emparer afin de créer un objet artistique unique, à l’image de la diversité de leurs personnalités créatrices et du regard porté par cette génération sur la représentation du futur.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/music-for-an-unknown-future

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand chalon - Visuel : ©Louis Lavedan / Jean-Baptiste Cognet