GOLF :  Trophée des restaurateurs, l’édition 2019 couronne deux beaux vainqueurs

Léo Quichante et Livia Marie Maglione se sont adjugés pour la seconde fois le Trophée des restaurateurs.

Le Trophée des restaurateurs est toujours un événement particulier. « C’est un peu comme à l’Ecole des fans » a souligné Eric Morin, le manager du Golf de la Roseraie, qui animait la remise des prix de l’une des plus anciennes compétitions de golf de Chalon. Comme autrefois dans le cadre de la célèbre émission de Jacques Martin, tout le monde est récompensé ou presque. Cette année encore, grâce à la générosité des restaurateurs de Chalon et de la région, nombreux ont été parmi les soixante-cinq participants les joueurs qui ont gagné une invitation à déjeuner ou à dîner dans une bonne table bourguignonne.

Avant de proclamer les résultats, Eric Morin a tenu à remercier Colette Beauvois, qui, assistée de plusieurs membres du comité directeur, une fois de plus n’a pas ménagé ses efforts pour faire la tournée des restaurateurs et ainsi assurer la réussite de cette belle épreuve golfique. Le manager de l’AS Golf a remercié également Christian Vercelli pour avoir tenu à la satisfaction de tous la pause du 9.

Déjà victoreux en 2017

Les années impaires semblent sourire à Léo Quichante. Déjà vainqueur en 2017, le jeune golfeur chalonnais a inscrit à nouveau son nom au palmarès du Trophée des restaurateurs. Malgré un triple bogey au trou n°15 et un double bogey au trou n°4 il s’est largement imposé en devançant Thibault Bouyssou, dont les trois birdies aux trous n°1, 11 et 17 n’ont pas pu compenser les quatre doubles bogeys et les six bogeys. Chez les dames, 7 ans après un premier succès, Livia Marie Maglione a facilement dominé ses adversaires.

La compétition, perturbée par des averses orageuses en ce qui concerne les derniers partants, a été marquée par un petit événement. Quatrième au final, Yann Morland a terminé au pied du podium. Et pourtant il n’a pas regretté d’avoir participé au tournoi. Car en réalisant un trou en 1 au par 3 trou n°12, il a gagné une tenue complète et un bon d’achat au pro shop offerts par le club.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Livia Marie Maglione (Chalon) 30 ; net : 1. Chanyanut Choeihom-Dupuy (Chalon) 36.

2e série dames : brut : 1. Chantal Bernardin (Chalon) 15 ; net : 1. Colette Beauvois (Chalon) 36, 2. Christiane Develay (Chalon) 35, 3. Aurore Pabiszak (Chalon) 35.

3e série dames : brut : 1. Isabelle Brun (Chalon) 7 ; net : 1. Elisabeth Nazare (Chalon) 38.

1re série messieurs : brut : 1. Léo Quichante (Chalon) 29, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 25 ; net : 1. Philippe Tremeaux (Chalon) 38, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 35, 3. Yann Morland (Chalon) 35, 4. Michel Achard (Chalon) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Guy Robert (Chalon) 20 ; net : 1. Tristan Favier (Chalon) 38, 2. Stéphane Vandenabeele(Chalon) 36, 3. Joseph Rothmuller (Chalon) 35, 4. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 35, 5. Guy Robert (Chalon) 34.

3e série messieurs : brut : 1. Gilbert Perrot (Chalon) 9 ; net : 1. Alain Adoult (Chalon) 36. Prochaine compétition : samedi 5 et dimanche 6 octobre Prix des Grands Vins de Bourgogne.

Gabriel-Henri THEULOT