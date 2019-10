FOIRE DE CHALON : Dina, la championne Just dance est sur la scène de la Foire de 18h à 23h ce mardi 1er octobre !

Dina 33 ans, vice-championne du Monde de just dance 2016 et actuellement 3 fois championne de France.



Just dance, célèbre jeu consistant à reproduire les chorégraphies des meilleurs tubes du moment, a conquis des milliers de personnes.

On y joue en famille, entre amis, en soirée où pour décompresser mais pas seulement...



Le célèbre jeu est depuis 2014 discipline aux championnats du monde. Venus des 4 coins du monde, les joueurs montent sur scène s'affronter pour une finale intense...



Nous vous attendons à partir de 18h jusqu'à 23h ce mardi 1eroctobre : ça va transpirer avec Dina qui sera accompagnée de Dj lolo sur la scène de la Foire de Chalon !

TOUT LE PROGRAMME jour par jour ainsi que la liste des exposants : CLIQUEZ LÀ

CJ