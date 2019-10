Emmanuel Mouchet nouveau président du Kiwanis Chalon Doyen

Emmanuel Mouchet remplace Rémi Mercier à la tête du Kiwanis Chalon Doyen.

Le kiwanis-club Chalon Doyen a un nouveau président. La passation de pouvoirs entre Rémi Mercier et Emmanuel Mouchet a eu lieu mardi soir dans l’enceinte de la 85e Foire du Grand Chalon. Un lieu inhabituel pour pareille cérémonie mais il faut savoir que depuis plusieurs années le kiwanis-club Chalon Doyen y tient un stand de dégustation d’huitres de Normandie en compagnie de son homologue Côte Chalonnaise.

Avant de transmettre les attributs de la fonction à Emmanuel Mouchet, Rémi Mercier a fait un rapide bilan de son mandat, rendu difficile par le décès en janvier 2018 du regretté président Paul Alexandre, animateur infatigable du club.

Père de deux enfants, le nouveau président du Kiwanis Chalon Doyen est âgé de 46 ans et est directeur général des hôtels Ibis Budget et Ibis Europe de Chalon. Il sera assisté au secrétariat par Olivier Baudoin, qui remplace Fabrice Turlet, et à la trésorerie par Romain Cheminal, lequel succède à Cyrille Bion, Rémi Mercier devenant vice-président.

Après avoir fait remarquer, sur le ton de la plaisanterie, qu’il avait été choisi sans s’être présenté, le président Mouchet a eu une pensée pour tous les membres du club trop tôt disparus. Paul Alexandre bien sûr mais aussi Jean-Paul Barbier et Jean-Georges Sordet. Emmanuel Mouchet a également indiqué que son bureau et lui allaient continuer à mettre en avant les valeurs kiwaniennes que sont l’amitié, la fraternité et le soutien aux enfants.

« Des poètes, des fous » les 14 et 15 décembre

La devise du Kiwanis est « Servir les enfants du monde ». Dans ce cadre, le club service chalonnais organise samedi 14 décembre à 20h 30 et dimanche 15 décembre à 16 heures, au théâtre du Port Nord, au profit d’enfants du Grand Chalon, un grand spectacle musical en hommage à Brel, Brassens et Ferré, intitulé « Des poètes, des fous » et qui sera animé par l’orchestre « Les Grandes Z’oreilles ».

Gérard Calpena, président du Kiwanis Côte Chalonnaise, et Laurence Grenier-Guignard, présidente du Kiwanis Chalon Shaya, ainsi qu’Alain Guignard, membre du bureau du district France-Monaco, représentant le gouverneur Roger Villaume, honoraient de leur présence la passation de pouvoirs.

Gabriel-Henri THEULOT