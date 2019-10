EXCLU ORPI CHALON SUR SAONE : Appartement à vendre en exclusivité !

Au cœur du Vieux Chalon, à quelques pas de notre belle cathédrale St Vincent, dans une petite copropriété très bon standing sécurisée, avec ascenseur, se niche ce bel appartement spacieux, lumineux et fonctionnel.



Une belle entrée agrémentée d'un rangement avec portes en chêne, sa cuisine équipée avec cellier est spacieuse pour prendre ses repas en famille, son bel espace de vie de 40m² offrant une jolie vue dégagée et imprenable sur la cathédrale et la fameuse place Saint-Vincent. 3 belles chambres, vaste dégagement meublé de 2 dressings aménagés, 2 salles d'eau, wc, une cave en S/S.

Prestations de qualité, volets électriques, alarme. Garage privatif possible.

Le fabuleux marché de Chalon au pied de l'immeuble tous les vendredis et dimanches. Toutes commodités et commerces à deux pas.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Transactions Orpi Chalon/Saône :



03.85.41.59.59



accueil@orpi-chalon.fr









37 avenue Monnot

71100 CHALON SUR SAONE

Tél. : 03.85.41.59.59.

www.orpi.com/agencesn1/