L'exposition "Les Trente Glorieuses" à Chalon se déroule à l'espace patrimoine

du 4 octobre 2019 à juin 2020...

Le Service Animation du Patrimoine (quai des Messageries) organise une exposition intitulée « Les 30 Glorieuses » du 4 octobre au mois de juin 2020. Cette exposition se compose de kakémonos, mais aussi d’un film d’une trentaine de minutes qui racontent l’habitat sur la période des années 1955 à 1980 en replaçant le cas chalonnais dans le contexte national, régional et local. Le pourquoi et comment a-t-on créé des grands ensembles en France après-guerre ?

Pourquoi Chalon s/Saône a-t-il été choisi par l’État pour ce type de projets et comment s’est déroulée la construction de logements en masse dans la cité de Niepce ? Les lieux d’implantation, les caractéristiques et peut-on parler pour certaines de ces constructions de « Patrimoine du XXe siècle » ?

Le livre réalisé par le Service Régional de l’Inventaire constitue comme un catalogue de l’exposition. Il est consultable à l’Espace Patrimoine et en vente dans les librairies chalonnaises. Des visites, des conférences et des animations ciblées sur les immeubles construits entre 1945 et 1975 se dérouleront pendant la durée de l’exposition.

Le Vendredi 18 octobre : un travail avec 140 élèves du lycée Mathias sur leur établissement qui date de cette époque.

Le Samedi 19 octobre (de 10 à 12h), le Service Animation du Patrimoine proposera une visite du quartier des Prés Saint-Jean gratuite dans le cadre de la fête du quartier.

Le Dimanche 20 octobre à 15h, à la Maison des Séniors, Julien Defillon, chercheur du Service Régional de l’inventaire de Bourgogne/Franche-Comté donnera une conférence sur les grands ensembles de Chalon s/Saône. Entrée libre et gratuite.

Deux classes de CM2 travaillant toute l’année à illustrer à travers des exemples chalonnais ont prévu, au printemps, une visite guidée sur le thème des grands ensembles.

D’autres projets sont envisagés, dans le cadre de la programmation « tout public » d’octobre 2019 à mai 2020, de partenariats avec les maisons de quartier et avec les scolaires.