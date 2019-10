FOIRE DE CHALON - On a adoré ces soirées musicales !

Le coup de coeur de l'édition 2019 pour info-chalon.com

Quand on organise un évènement, la complexité est toujours celle de l'attente de celles et ceux qui viendront. Depuis des années, le Comité des Foires de Chalon sur Saône se penche sur l'épineux dossier de l'attractivité de son événement annuel. Cette année, le parti pris aura été de celui du rajeunissement de son public, et disons-le franchement, ce choix s'est avéré être un succès modeste mais un succès. Le jeune public a su trouver sur l'espace Game de 300m2 de quoi passer un agréable moment même si pour les puristes, tout est toujours perfectible.

On retiendra surtout du côté d'info-chalon.com ces soirées concerts et spectacles. Des soirées qui indubitablement ont trouvé leur public, démontrant si besoin était que le public chalonnais est à la recherche d'endroits spécifiques permettant de passer un agréable moment entre amis, attablés évidemment ! tout en écoutant de la musique.

Reste toutefois pour la prochaine édition à tirer les enseignements de cette édition très musicale, avec notamment la nécessité de se pencher sur la répartition des espaces entre celles et ceux qui privilégient l'espace restauration pour se restaurer et les autres venus passer un moment musical. D'autres publics qui se côtoient mais qui peuvent s'avérer souvent différents.

L'exemple emblématique reste celui du concert d'ABBA Legend qui a véritablement été victime de son succès, dans un endroit qui finalement s'est retrouvé trop exigu pour le public. Il est vrai que c'est en forgeant qu'on devient forgeron mais si d'aventure le Comité des Foires entend densifier la présence musicale, la question de la gestion des espaces devra sans doute se poser. En attendant, bravo à toutes et tous pour cette édition.

Laurent Guillaumé