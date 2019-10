C'est le moment de soutenir la bonne cause des Papillons blancs !

Le clin d'oeil du jour d'info-chalon.com

Jusqu'au 13 novembre, c'est le moment de joindre l'utile à l'agréable ! les bénévoles des Papillons Blancs, association qu'on ne présente plus sur info-chalon.com, vous attendent afin de vous proposer leurs brioches. Des brioches commercialisées à 5 euros et qui permettent de financer leurs opérations ! Arrêtez-vous ! Echangez avec eux sur le sens de leur action et de leur investissement pour les Papillons Blancs !

L.G