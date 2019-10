Le Comité de Jumelage en visite à Næstved au Danemark

Nouvelle et franche relation avec la ville de Næstved pour le Comité de Jumelage de Chalon-sur-Saône et de bonnes idées en retour.

Si l’on se réfère à certains guides touristiques, la ville de Næstved, située au SO de Copenhague tout proche, est une ville qui s’est construite autour d’un monastère fondé au 12e siècle. Elle fut un bourg prospère tout au long du Moyen-Age. Ville de bord de mer, elle voit son port se développer au début du 20e siècle ce qui attira de nouvelles industries, tout en conservant le caractère traditionnel du bourg centre.

On peut trouver quelques ressemblances avec Chalon-sur-Saône, ville de port (fluvial certes) mais avec son centre historique et son extension liée aux différentes industries et entreprises qui font la force vive économique de la ville.

Comme nous l’avions relaté lors d’un précédent article, le Comité de Jumelage que préside Anne Passerat, a continué les contacts entrepris depuis quelques années par le Lycée Hilaire de Chardonnet. De plus le Festival « Chalon dans la Rue » a accentué cette relation grâce à des rencontres et échanges artistiques.

Quoi de plus naturel aujourd’hui de voir la relation entre les deux villes devenir de plus en plus évidente. Afin de concrétiser celle-ci de relation, une petite délégation de membres du Comité de Jumelage chalonnais s’est rendue, la semaine dernière, dans la ville danoise ce qui a permis de rencontrer des autorités locales ainsi que le milieu associatif, tout en assurant une visite de la bibliothèque municipale, d’assister à un concert de jazz nocturne au Centre culturel ou encore d’aller visiter Copenhague et saluer, au passage, la petite sirène d’Andersen, emblème de Copenhague.

info-chalon.com ne manquera pas de suivre l’évolution de ces nouveaux contacts qui, s’il n’y a pas de Charte signée pour le moment, permet de faire connaitre la ville de Chalon-sur-Saône dans le Nord de l’Europe, c’est aussi la finalité d’un Comité de Jumelage.

JC Reynaud