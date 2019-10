Pour faire son marché et le plein de provisions spectaculaires à Chalon, en automne-hiver, et au printemps

Voici venu le temps, aux jours mauvais, du redéclenchement de la saison artistique d’A Chalon Spectacles. Pour 2019-2020, ce sont pour l’heure trente-et-un rendez-vous à teneur culturelle, festive le cas échéant, sur lesquels vous pourrez jeter votre dévolu, sachant qu’en coulisses des contacts ont été entamés, susceptibles d’aboutir à des dates supplémentaires.

L’humour en tête de pont

Au cours du précédent exercice, fort de trente-et-un spectacles (onze ont affiché complet), dont le concert de rentrée au Colisée et trois rancards au Théâtre du Port Nord, quelque 28.000 personnes ont pris fait et cause à Chalon-sur-Saône pour les moments chéris de leur choix.

Selon Kenny Quaïo, la responsable au plan local de la programmation, « nous sommes sur une bonne fourchette, l’objectif étant de se situer au-dessus des 25.000. » Présentement on ne jouera nulle part à guichets fermés, mais les choses évoluent très vite et, chemin faisant, on subodore que comme à chaque édition Les Théâtrales connaîtront des salles remplies, occasionnant à l’arrivée environ 5.600 personnes. En 2019-2020 il faudra encore faire avec la réduction de la jauge de la salle Marcel-Sembat (vingt des trente-et-une représentations y seront données), réduite à 850 places, et en attente d’aménagements inhérents aux nouvelles normes de sécurité. Les mois à venir oscilleront entre humour, théâtre, café-théâtre, concerts. Kenny établit un constat irréfutable. «L’humour est l’un des secteurs qui fonctionnent le mieux, et c’est plus facile à mettre en œuvre.

C’est une locomotive. Il y a tout un panel d’humoristes, entre les chroniqueurs, le stand-up…C’est une particularité ressentie déjà depuis plusieurs saisons à Chalon et sur le plan national. Il y a une large place à l’humour : plus de 18.000 représentations en France en 2018, contre 7.380 en 2006. L’humour est devenu la discipline de spectacle vivant la plus diffusée, selon les chiffres du centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV). » Alors, au diable vauvert les lamentations ! Kenny Quaio se veut incitative : « Riez, c’est maintenant ou jamais, parce qu’on ne sait pas ce qui peut se passer demain ! » La voix de la raison ?

On y va ?

Jeudi 17 octobre à 20h30, salle Marcel-Sembat : La Rue Kétanou (29,00 euros)

Jeudi 7 novembre à 20h30, salle Marcel-Sembat : Danceperados of Ireland (de 38,00 à 48,00 euros)

Mercredi 13 novembre à 20h, salle Marcel-Sembat : La Bajon (36,00 euros)

Jeudi 14 novembre à 20h, salle Marcel-Sembat : Nolwenn Leroy (44,00 & 48,00 euros, places numérotées)

Jeudi 28 novembre à 20h30, salle Marcel-Sembat : Malik Bentalha (de 37,00 à 40,00 euros)

Samedi 30 novembre à 20h, au Parc des Expositions : Marwa Loud (de 37,00 à 45,00 euros)

2020

Vendredi 24 janvier à 20h30, salle Marcel-Sembat : Michel Jonasz (39,50 euros, places numérotées)

Samedi 25 janvier à 20h, salle Marcel-Sembat : Carole Greep (28,00 euros)

Jeudi 30 janvier à 20h, salle Marcel-Sembat : Le Lac des Cygnes par le Ballet Royal de Moscou (de 38,00 à 45,00 euros)

Vendredi 31 janvier au Théâtre du Port Nord : Julie Villers

Jeudi 6 février à 20h15, salle Marcel-Sembat : Fabien Olicart (35,00 euros)

Vendredi 14 février à 20h, salle Marcel-Sembat : Le mariage nuit gravement à la santé (28,00 euros)

Samedi 15 février à 20h, salle Marcel-Sembat : Arthur Jugnot (28,00 euros)

Vendredi 20 mars à 20h30, salle Marcel-Sembat : Tania, Negrita&Tchoune dans La nuit des gitans (de 29,00 à 39,00 euros, places numérotées)

Samedi 21 mars salle Marcel-Sembat : Nora Hamzawi

Vendredi 27 mars à 20h, salle Marcel-Sembat : Elodie Poux (39,50 euros)

Vendredi 3 avril à 20h, salle Marcel-Sembat : Eric-Emmanuel Schmitt dans Mr Ibrahim et les fleurs du Coran (de 29,00 à 45,00 euros)

Jeudi 9 avril à 20h, salle Marcel-Sembat : D’jal (32,00 euros)

Vendredi 10 avril à 20h30, salle Marcel-Sembat : Goldmen (de 35,00 à 39,00 euros, places numérotées)

Samedi 11 avril à 20h, au Parc des Expositions : Dani Lary (de 20,00 à 45,00 euros, places numérotées

Mardi 14 avril à 20h30, au Parc des Expositions : Celtic Legends, Connemara Tour (de 40,00 à 49,00 euros)

Vendredi 17 avril à 20h, salle Marcel-Sembat : Fatals Picards (25,00 euros)

Mercredi 29 avril à 20h30, salle Marcel-Sembat : Ines Reg

Jeudi 28 mai à 20h, salle Marcel-Sembat : Les Frères Taloche (32,00 euros, places numérotées)

Samedi 13 juin au Parc des Expositions : Laurent Gerra

Les infos pratiques

A Chalon Spectacles (03.85.46.65.89, spectacles@achalon.com). Points de location : Office de tourisme et des congrès du Grand Chalon (03.85.48.37.97), billetterie internet et grandes surfaces, réseaux France Billet et Ticketnet.

Les Théâtrales

Samedi 19 octobre à 20h à l’Espace des Arts : « Encore un instant » avec Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski…

Samedi 30 novembre à 20h à l’Espace des Arts : « Le prénom » avec Florent Peyre, Rodolphe- Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier…

Samedi 11 janvier à 20h à l’Espace des Arts : « Le misanthrope » avec Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux…

Samedi 15 février à 20h à l’Espace des Arts : « Compromis » avec Pierre Arditi, Michel Leeb…

Samedi 21 mars à 20h à l’Espace des Arts : « Vive demain » avec Michèle Bernier

Samedi 25 avril à 20h à l’Espace des Arts : « Le canard à l’orange » avec Nicolas Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur…

Réservations individuelles :

les-theatrales.com; Office de tourisme et des congrès du grand Chalon : 03.85.48.37.97 ; FNAC (www.fnac.com; magasins Carrefour (www.spectacles.carrefour.fr), Géant, Magasin U, et points de vente habituels.

Crédit photo : DR Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr