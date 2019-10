Quartier de la Citadelle : Laura a transmis son écharpe de reine à Kelly

c'était ce samedi matin au local du comité de la citadelle, rempart St Vincent à Chalon…

Samedi matin, au retour de leur "opération" brioches, les bénévoles du comité de bienfaisance du quartier de la Ciatdelle ont eu le plaisir de faire la connaissance de Kelly, la reine 2020 du quartier (lire notre article précédent). Ce n'est pas sans émotion que Laura Détroit (reine 2019) a transmis son écharpe à Kelly. Didier de Carli, président du comité de quartier n'a pas manqué de souligner l'implication de Laura tout au long de l'année. "Je souhaite à tous les comités d'avoir une reine comme Laura! " rajouta t'il. Avec la larme à l'oeil, Laura adressa quelques mots touchants aux bénévoles : " Vous m'avez accueilli à bras ouverts, un peu comme une seconde famille. Vous m'avez guidé et fait comprendre l'importance du bénévolat par les nombreuses actions auxquelles j'ai participer. Vous pouvez vous féliciter du travail que vous effectuer d'arrache-pied toute l'année. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire un "grand" merci pour cette aventure du don de soit et vous souhaite une très belle continuation dans votre nouveau local. Enfin, je souhaite à Kelly de vivre une année comme j'ai vécu. De la vivre pleinement et à fondpour n'avoir aucun regret en termiant celle-ci."