Ambiance cabaret lors du repas des anciens du comité de quartier Carloup/République

ce dimanche midi salle de restaurant Marcel Sembat à Chalon…

Ambiance « Cabaret » ce dimanche midi lors du repas des « anciens » du Comité de quartier Carloup/République, salle de restaurant Marcel Sembat. Une superbe décoration tout à fait dans le thème et les bénévoles s’étaient également pris au jeu. Tout était réuni pour passer un bon après-midi. Ils étaient plus de soixante-dix venus festoyer autour du repas préparé par Jacquard traiteur à Mervans. L’ambiance assurée par « Claudine Ambiance » (animation musette) se promettait d’être au rendez-vous. Le maire de Chalon, de nombreux élus et présidents de comités de quartiers sont venus féliciter Martine Martin, présidente du comité de quartier Carloup/République et ses bénévoles pour l’organisation de cette belle manifestation. De nouvelles reines de quartiers étaient présentes (plus d’infos à venir sur info-chalon.com), l’élection de la reine du Carnaval de Chalon arrivant à grands pas (30 novembre prochain salle Marcel Sembat). Plusieurs doyennes et doyens ont été honorés lors de ce repas et se sont vus remettre bouquets de fleurs et bouteilles de vins. Jeanne-Marie Beau (née le 19 juin 1926), Simone Brostein (19 décembre 1925), Lucienne Moureau (14 octobre 1927), Marguerite Martin (6 mars 1930), Ginette Le Luel (2 mars 1930) et Régine Martin (6 décembre 1930). Louis Martin (4 mars 1928) et Bernard Patuillot (6 septembre 1933).