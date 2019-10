JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE - Temps forts à Chalon sur Saône du 18 au 20 octobre

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, – qui se tiendront du vendredi 18 au dimanche 20 octobre -, le service Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon propose trois temps forts à destination du jeune public (le vendredi) et des Chalonnais.

Le service Animation du Patrimoine apportera sa pierre à l’édifice des Journées Nationales de l’Architecture qui ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.

Trois temps forts organisés pour ces Journées

Le vendredi 18 octobre est dédié au jeune public du lycée Mathias avec une sensibilisation aux problèmes énergétiques et à l’architecture en lien avec l’exposition intitulée « Les 30 glorieuses à Chalon-sur-Saône » visible à l’espace patrimoine*. Fred Augelon, guide-conférencier, va évoquer la construction du lycée dans les années 60 et son intégration dans le quartier par le biais d’une visite guidée du bâtiment externat sur le thème de l’architecture fonctionnelle et modularité (1950-1970).

Ce travail concernera 140 élèves du lycée Mathias issus de sept classes littéraires et scientifiques (3 de 1 re et 4 de terminales).

et 4 de terminales). Guide conférencier (Fred Augelon), professeur d’arts plastiques (Nicolas Bouillard) et architecte (Hervé Regnault, auteur du nouveau pôle scientifique de l’établissement), donneront un éclairage sur ce lieu majeur de la cité et sur les enjeux des constructions de demain.

Le samedi 19 octobre de 10h à 12h, le service Animation du Patrimoine proposera une visite du quartier des Prés-Saint-Jean dans le cadre de la fête de quartier avec pour thématique l’histoire de la construction du quartier.

Cette visite, commentée par un guide conférencier des Villes Pays d’Art et d’Histoire, est en lien avec l’exposition « Les 30 Glorieuses à Chalon-sur-Saône »* visible actuellement à l’Espace Patrimoine

Inscriptions gratuites à la Maison de quartier des Prés-Saint-Jean (03 85 97 09 70) ou à l’Espace Patrimoine (03 85 93 15 98).

Le dimanche 20 octobre à 15h, une conférence est proposée à la Maison des Seniors par le service Animation du Patrimoine en partenariat l’UTB et le Conseil régional.

Elle a pour thème : « Les Grands Ensembles de Chalon-sur-Saône » et sera animée par Julien Defillon, chercheur au service de l’Inventaire et du Patrimoine de la région de Bourgogne Franche-Comté (entrée libre et gratuite). Cette conférence est en lien avec l’exposition* « Les 30 Glorieuses à Chalon-sur-Saône » visible à l’Espace Patrimoine et avec l’exposition** visible aux archives municipales. Cette synthèse du Chalon-sur-Saône architectural entre 1950 et 1980 propose ainsi de mieux comprendre ces politiques urbaines en faveur du « logement de masse», un phénomène national également concerné aujourd’hui par des enjeux patrimoniaux.

Réservations et renseignements :

Maison des Seniors, 36 rue Général Leclerc, 03 85 93 85 20

_________________

* « Les 30 glorieuses à Chalon-sur-Saône » : exposition à l’Espace Patrimoine visible jusqu’en juin 2020 qui raconte l’habitat de cette période, en replaçant le cas chalonnais dans le contexte national, régional et local : pourquoi et comment a-t-on créé des grands ensembles en France après guerre ?

Espace patrimoine : 24, quai des Messageries.

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h (ouvert les jours fériés sauf le ludni 1er novembre).

** « Habitants-architecture-immeubles-constructions-Chalon » : exposition présentée aux Archives de Chalon jusqu’au 10 janvier 2020.

Cette exposition retrace brièvement la vie et l’évolution de certains des grands quartiers périphériques de Chalon-sur-Saône, depuis leur construction, des années 1950 aux années 1990.

Archives de Chalon, 16 rue de la Jonchère, 71880 Châtenoy-le-Royal

Mardi et vendredi : 13h30-17h30, mercredi : 9h-17h30, jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30