Un forum de l'emploi sur SaôneOr signe du dynamisme de la zone nord à Chalon sur saône

Piloté par Pôle Emploi, la plate-forme économique du Grand Chalon et le Plan Local pour l'Insertion par l'emploi du Grand Chalon, ce premier forum sur SaôneOr a dépassé toutes les prévisions.

De l'aveu même des organisateurs et surtout des entreprises présentes sur les anciens locaux administratifs de Kodak, l'après-midi d'entretiens a été très fructueux. Pour la première fois sur le Chalonnais, Pôle Emploi a fait le choix d'externaliser ce rendez-vous, l'occasion pour les demandeurs d'emploi d'aller au plus près des entreprises désireuses d'embaucher. Pôle Emploi Chalon sur Saône avait mobilisé ses équipes pour accueillir au mieux les demandeurs d'emploi alors que de son côté la plate-forme économique du Grand Chalon et les équipes du PLIE (Plan Local pour l'Insertion par l'Emploi du Grand Chalon) mobilisaient les entreprises. Un partenariat gagnant-gagnant qui aura marqué les esprits avec pas moins de 400 personnes qui ont franchi les portes du site sur SaôneOr. 35 entreprises plutôt tournées logistique et métallurgie étaient présentes sur cet après-midi emploi et la plupart des entreprises présentes ont confié leurs satisfactions avec des entretiens interessants qui devraient déboucher sur une série de contrats de travail. Côté Pôle Emploi Chalon, la réussite de cette journée devrait sans doute en annoncer d'autres.

Laurent Guillaumé