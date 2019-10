Lancement de la souscription publique pour financer la restauration de la Salle des étains de l'ancien Hôpital de Chalon-sur-Saône

Mercredi après-midi, avait lieu le lancement de la souscription publique visant à financer la restauration de la Salle des étains de l'ancien Hôpital de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

La salle appelée «Salle des étains» s'intègre dans l'ensemble patrimonial de l'ancien Hôpital de Chalon-sur-Saône, fondé en 1529 sur l'Île Saint-Laurent. L'accès à celui-ci du côté de la Saône se faisait par une grande galerie voûtée qui aboutissait à cette fameuse Salle dite «des étains».



La galerie desservait aussi les salles des malades, les cuisines de l'hôpital et le réfectoire des sœurs. Sa localisation suggère que c'est ici que les sœurs distribuaient des repas aux pauvres.



Depuis 2011, la Ville de Chalon-sur-Saône est propriétaire des bâtiments de l'ancien hôpital. Le Centre hospitalier William Morey a déposé les objets patrimoniaux auprès de la Ville pour qu'ils puissent être conservés et présentés in situ avec le concours de l'association Abigaïl Mathieu qui a participé à leur sauvegarde et à leur mise en valeur auprès du public avec le service Animation du Patrimoine. Bâtiments et objets bénéficient de protections juridique de la part de l'administration des Monuments Historiques (Ministère de la Culture), qui à ce tire, subventionne les opérations de conservation-restauration ainsi que d'autres partenaires publics.



En 2019, le lancement d'une souscription publique pour la restauration de la toiture de la pharmacie de l'ancien hôpital avait rencontré un fort succès. Ce bilan positif conforte l'association Abigaïl Mathieu dans son projet de lancement d'une nouvelle souscription publique, avec le concours de la Fondation du Patrimoine*, cette fois pour la restauration de la Salle des étains.



Hier, à 15 heures, Françoise Novarina, présidente de l'association Abigaïl Mathieu, Christine Ungerer, directrice du Centre hospitalier William Morey, Guy Bédel, délégué régional de la Fondation du Patrimoine pour la Bourgogne Franche-Comté et Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, étaient réunis pour la signature actant du lancement de la souscription publique.



Un événement placé sous l'égide d'une convention tripartite (Centre Hospitalier William Morey, Mairie et l'assocation Abigaïl Mathieu).



Le maire a profité de l'occasion qui lui était donnée de rappeler «l'action exemplaire» de l'association Abigaïl Mathieu, soulignant que la 1ère souscription prouvait l'existence dans la population de la Ville d'un «public averti et sensible à la question du patrimoine».



L'association, qui a plus de 30 ans d'existence, s'est, en effet, beaucoup investie dans la sauvegarde de ce joyau du patrimoine de la Ville qu'est l'ancien hôpital.



«Nous comptons sur l'aide de la population Chalonnaise et des environs», dit le Docteur Novarina, l'occasion pour elle de remercier le personnel du service Architecture et Patrimoine.



Cette dernière rappelait que lors des Journées du Patrimoine, le lieu avait reçu en 2 après-midi, plus de 500 visiteurs.



«Cette salle respire la solidarité. Dans notre propos, si on engage le public, c'est pour continuer de faire vivre l'hôpital», précisait-elle.



Même son de cloche, du côté du maire.



«Ce n'est pas anodin si on décide d'associer le grand public, c'est plus long mais il y a le côté affectif», dit-il, à ce propos.



Quant à la directrice du Centre Hospitalier William Morey, elle faisait part du grand attachement qui unit encore les salariés du CH avec l'ancien hôpital.



Ponctuellement, l'hospice a également nourri les indigents de la Ville , lorsque la mendicité devenait trés importante à Chalon-sur-Saône : cette distribution de soupe ou de pain se faisait vraisemblablement dans ce qu'on appelle cette salle des étains. Elle était garnie de banc-coffres avec des boiseries de la fin du XVIIème siècle, où les sœurs installaient les pauvres qui se présentaient aux portes de l'hôpital. La salle présente des voûtes polychromes, un décor intérieur qu'on retrouve dans d'autres édifices de la région.



Dans les années 1950, la salle a été réaménagée pour accueillir l'importante collection d'étains utilisés autrefois à l'hôpital. Il faut savoir que Chalon-sur-Saône a accueilli dans ses murs plusieurs maîtres potiers remarquables (Clément Mure, Claude Adam et Jean Cugnon, pour ne citer que ces 3 là) dont le travail peut-être apprécié encore aujourd'hui grâce à cette collection.



Elle contient des ustensiles concernant l'alimentation (assiettes, écuelles à oreilles, chauffe-assiettes, plats, pichets, gobelets...) et les soins (bouillotes, seringues, clystères...).



Matériau adapté au quotidien parce qu'il permet de créer des objets légers,incassables et qu'on peut fondre et réutilisé à l'infini, l'étain a été utilisé dans les hôpitaux jusqu'au début du XXème siècle, avant qu'on abandonne progressivement son usageà cause de sa toxicité.



Notons que l'état actuel de la salle fait suite à la première série de travaux effectués en 2016 en raison d'une infestation de moisissures et de champignons sur les voûtes, survenue à la suite d'une infiltration dans la toiture. Elle a, malheureusement, endommagé les boiseries et le mobilier de la salle.



Le service Architecture et Patrimoine, les Ateliers municipaux et l'Animation du Patrimoine ont mené une intervention de conservation-préventive. Les collections ont notamment été déménagée et une ventilation efficace a été mise en place, après mesure du climat.



Ces premiers travaux ont révélé l'existence d'un décor de faux appareil rose sur les arêtes des voûtes qu'il s'agirait de restaurer, afin que la salle et sa galerie contigüe retrouvent leur splendeur originale. L'état des murs et des plafonds, certaines altérations structurelles des boiseries et du mobilier nécessitent une restauration de ces ensembles. Il en va de même pour la travée contigüe dont les voûtes sont identiques à celles de la salle.



À l'issue des travaux, les collections pourront à nouveau être visibles et la muséographie de la salle repensée. Elle sera divisée en 2 espaces qui auront pour vocation de montrer aux visiteurs comment les repas étaient préparés et distribués dans l'ancien Hôpital de l'Île Saint-Laurent.



L'association Abigaïl Mathieu nous apprend qu'une exposition photos aura lieu à la fin du mois de janvier, en collaboration avec le Musée Niépce, et une conférence sera organisée au mois de mars sur le thème de la Charité à l'Hôpital de Chalon-sur-Saône, avec l'Université de Bourgogne.



Comment participer?

1.En remplissant les bons de souscription distribués dans les commerces et espaces publics par l'association sur le territoire du Grand Chalon, et durant des grands événements associatifs.

2. Directement sur le site de la Fondation du Patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org

Début des travaux : courant 2021

Coût des travaux : 62 000 euros HT

Montant à collecter : 24 000 euros



Pour plus d'informations :



Association Abigaïl Mathieu

Site Internet : www.ch-chalon71.fr/abigaïl-mathieu/

Adresse électronique (e-mail) : assabigail.mathieu@gmail.com



* La Fondation du Patrimoine créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnu d'utilité publique par décret du 18 avril 1997. Le versement d'un don à cet organisme permet de bénéficier d'un reçu fiscal. Pour les particuliers, le don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les entreprises, la réduction d'impôt est de 60% du don, dans la limite de 5% du chiffre d'affaire HT. En Bourgogne Franche-Comté, c'est 32 bénévoles et quelques salariés.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati