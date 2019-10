Ce soir, La Bobine vous propose la projection de «Être vivant et le savoir» en présence du réalisateur

Ce jeudi soir, l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art, La Bobine, vous propose le dernier long-métrage d'Alain Cavalier, «Être vivant et le savoir». La projection du film sera suivie d'un débat avec la réalisateur. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce soir, à 19 heures 30, l'association Chalonnaise pour les passionnés du cinéma, La Bobine, vous donne rendez-vous au Mégarama Axel, 67 Rue Gloriette, à Chalon-sur-Saône, pour la projection de «Être vivant et le savoir» d'Alain Cavalier.



Né à Vendôme (Loir-et-Cher) en 1931, ce dernier laisse de côté ses études d'histoire pour entrer à l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques) et débute dans le cinéma comme assistant de Louis Malle en 1957. Il réalise son premier court métrage, «Un Américain», en 1958 avant se lancer dans deux longs métrages traitant de politique, «Le Combat dans l’île» et «L’Insoumis»,qui ne trouvent pas leur public. C’est en 1967 qu’Alain Cavalier se fait connaître avec «Mise à sac» et «La Chamade» (avec Deneuve et Piccoli). Il décide alors d’arrêter la mise en scène, se contentant d’écrire des scénarios.



Après huit années de silence, il revient avec un style cinématographique plus personnel, en réduisant l’équipe technique et en engageant des acteurs peu ou pas connus.



Son film «Un étrange voyage» reçoit le prix Louis Delluc 1981 mais c’est avec le film «Thérèse» en 1986 qu’Alain Cavalier connaît la consécration au Festival de Cannes où il reçoit le prix du jury, avant d’être ovationné aux Césars en 1987 avec six récompenses dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.



Chez Cavalier, la frontière entre fiction et réalité est toujours ténue. Il abandonne la caméra pellicule pour la caméra DVD 24, pour la liberté et l’économie de moyens et il poursuit sa quête de l’épure à travers des films documentaires, des portraits d’amis dans «Vies» (2000) et un montage de dix ans de vidéos tournées avec sa caméra dans «Le filmeur» (2005). Il dresse le portrait intime de son ancienne épouse, décédée en 1972, dans «Irène», sélection Un Certain Regard à Cannes en 2009.



En 2011, son film «Pater» avec Vincent Lindon est présenté hors compétition au festival de Cannes où il est acclamé. La même année, il reçoit le Grand Prix de la SACD.



Alors qu'Alain Cavalier prépare un documentaire sur le récit autobiographique de la romancière Emmanuèle Bernheim où elle raconte comment son père, âgé de 88 ans, lui demandé «d'en finir» à la suite d'un accident cardio-vasculaire qui l’a laissé très diminué. Cavalier propose à Emmanuèle de tenir son propre rôle tandis que lui serait son père.Mais un matin de l’hiver 2016, Emmanuèle téléphone à Alain : il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence... Il n’y aura pas de tournage, on connaît la fin.



La romancière et le réalisateur étaient liés par une amitié de plus de 30 ans...



Sauf que NON! Alain Cavalier refuse le mot «fin». Pour lutter contre son chagrin, pour qu’Emmanuèle Bernheim reste vivante, le réalisateur a travaillé les images de son journal vidéo, tenu régulièrement et témoin de leur entente, en les enrichissant de séquences nouvelles.



Plus qu'un un film tiré d’après le livre autobiographique de la romancière : «Tout s’est bien passé» (Éd.Gallimard, Folio), cette œuvre d'1 heures 22 minutes est une sorte de journal de bord filmé où Alain Cavalier livre, par petites touches intimistes et chaleureuses, une bouleversante réflexion sur la fin de vie.



Sans jamais être intrusif ou voyeur, il le raconte à sa manière habituelle, dans un journal intime et poétique qui utilise les natures mortes pour célébrer la vie et se passionne pour une somme de petits détails (un Christ crucifié, des courges...) façon inventaire à la Prévert comme autant de pièces d’un puzzle qui, une fois la dernière posée, vous submerge d’une émotion inouïe. Un chef-d’œuvre de pudeur.



C’est bouleversant et c’est une expérience de cinéma à nulle autre pareille!



La projection du film sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Avec «Être vivant et le savoir», La Bobine a le plaisir de recevoir Alain Cavalier pour la 3ème fois à Chalon- sur- Saône puisqu’il avait déjà fait l'honneur de sa présence en octobre 2009 pour «Vies» et «Irène» et en octobre 2011 pour «Pater».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati