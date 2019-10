« Louloudji », le concept store pour les familles (décoration, jeux, accessoires, cadeaux) va ouvrir ses portes vendredi à 10 heures !

Ateliers : pour les enfants de - de 6 ans accompagnés et de 6 à 10 ans non accompagnés

Vendredi, à partir de 10 heures, 19 Place du Chatelet à Chalon-sur-Saône, la boutique « Louloudji » qui s’adresse aux familles (décoration, jeux, accessoires, cadeaux) et aux enfants et parents va ouvrir ses portes.

Dans ce magasin, un espace d’activités a été conçu pour que les familles puissent acheter des kits créatifs afin de le réaliser sur place avec l’enfant et ainsi leur faire découvrir du matériel pédagogique.

Car comme aime à le rappeler Corinne Ducroux, gérante du magasin et ancienne institutrice : « Le but du magasin, c’est d’offrir le meilleur environnement possible à son enfant avec une visée pédagogique et éducative pour pouvoir appendre tout en s’amusant ! ».

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi 10 heures à 12 heures et 14 heures 19 heures. Mercredi, vendredi et samedi non stop de 10 heures à 19 heures.

Ateliers créatifs dirigés : le mercredi après-midi

Atelier d’initiation à la logique et au raisonnement avec des petits robots ludiques : le mercredi matin en dehors des horaires d’ouvertures.

Tél au 03 85 97 73 26 – site internet www.louloudji.fr