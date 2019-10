A Chalon, c'était opération nettoyage

du côté du quartier Bellevue…

Ce jeudi matin, c’était opération nettoyage au parc de la biodiversité au quartier Bellevue. C’est à l’initiative du Conseil de quartier qu’a eu lieu cette opération collective de nettoyage à laquelle participaient une cinquantaine d’élèves de CE1/CE2 et CM1/C2 de l’école primaire Jean-Lurçat, certains membres du Conseil de quartier et habitants du quartier ainsi que plusieurs agents du service environnement de la Ville de Chalon. Après le petit café et/ou jus de fruits, munis de leurs outils (sacs poubelles, gants, pinces…), ils sont partis à la chasse aux détritus en tous genres (cannettes, papiers, bouteilles etc…). C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée cette opération. Gilles Platret, Maire de Chalon, Evelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable et Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge de la démocratie locale sont venus encourager les bonnes volontés. Cette même opération avait déjà eu lieu, il y a quelques temps au quartier des Charreaux. Malheureusement d’autres quartiers sont eux aussi concernés par cet état de fait. On appelle cela de l’incivilité de la part de personnes peu scrupuleuses.