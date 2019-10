Vernissage réussi pour l’exposition "Côte à côte en côte Chalonnaise"

Une exposition magnifique sur la Côte Chalonnaise à découvrir impérativement !

Mercredi 16 octobre 2019, à 18h30, dans le cadre des Rendez-Vous du Carmel à La Chapelle du Carmel à Chalon-sur-Saône, avait lieu le vernissage de l’exposition "Côte à côte en Côte Chalonnaise».

Cette exposition organisée par les clubs photos Nicéphore Niepce et l’Œil de Lux avec le soutien de la municipalité chalonnaise regroupait une centaine de clichés photographiques réalisés par une quarantaine de photographes des deux clubs.

Gilbert Perrot, le Président du Club photos de Nicéphore Niepce expliquaità info-chalon : « Nous, le club de photos de Nicéphore Niepce, on retient la salle du Carmel et on invite le club de photo de Lux à venir exposer avec nous. Nous leur donnons le thème et cette année comme cela tombait au moment de la Paulée de la Côte Chalonnaise, c’était la vigne et le vin ! Nous nous ne sommes pas concertés, chacun a fait les photographies qu’il voulait sur ce thème. Aujourd’hui c’est le résultat de notre travail que nous présentons au public nombreux présent ! ».

Devant une centaine de personnes, voici les extraits des différents discours prononcés :

Michel Bonnotte, Président du photo club de l’Œil de Lux : « Je remercie la Ville de Chalon-sur-Saône de nous accueillir dans cette salle d’exposition. Je remercie également les équipes municipales qui ont travaillé à la logistique et à la communication de l’exposition ainsi que le photo club Niepce de nous avoir permis de partager ces murs. Concernant l’exposition, nous avons essayé de saisir des moments un petit peu particuliers de la vie dans la Côte Chalonnaise. Cette Côte que vous côtoyez régulièrement. Par nos photographies, j’espère que vous y trouverez des endroits que vous aimez ou des invitations à aller découvrir dans des endroits que vous ne connaissez pas ! Je vous remercie d’être venu aussi nombreux et je vous souhaite une bonne visite à tous ! ».

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : «La Ville de Chalon a mis ce lieu à votre disposition, un lieu assez extraordinaire pour les expositions et nous sommes d’autant plus heureux cette année, c’est que le thème qui a été choisi corresponde à la 20e année de la Paulée de la Côte Chalonnaise. Car c’est ce weekend et il y a une conjonction des dates, tout cela a été fait d’une manière parfaitement coordonnée et c’est aussi une mise en valeur pour cette Côte Chalonnaise qui est un petit paradis de culture, de soins et de travail de femmes et d’hommes qui ont consacré toute leur vie au vin et à le vigne. Des terrains viticoles qui ne sont jamais au repos, loin s’en faut ! Car les vendanges sont à peine terminées que l’on commence déjà à penser à la suite… et ce rythme dure depuis 2000 ans sur ces terres [...] Bien souvent quand l’automne s’avance comme c’est le cas aujourd’hui, on a des paysages de couleurs absolument extraordinaires parce que la vigne est généreuse même quand elle a donné sa substance, c'est-à-dire le vin, elle nous offre encore une myriade de couleurs que vous avez d’ailleurs assez largement saisi dans cette exposition. Si la Ville de Chalon a décidé, il y 20 ans, d’accueillir les Confréries Vineuses, les sociétés de Secours Mutuels, avec les bannières, avec les Saints pour créer un événement au cœur même de la ville, c’est qu’elle y a vu non seulement l’intérêt de sa propre promotion parce que c’est un bel événement, mais de surcroit, elle y fait vivre les liens qui attachent Chalon et la Côte Chalonnaise depuis toujours. Sans doute, la ville, la nôtre, n’aurait jamais été ce qu’elle est si elle n’avait pas grandi au tour de l’économie du vin […] Avec cette exposition on a vraiment une partie liée avec le vin et quand l’image fait rayonner ces paysages, je crois qu’on agit en conformité avec une certaine part de l’identité chalonnaise et c’est ce que vous avez fait […] Merci pour votre travail car l’image est un vecteur de promotion, elle porte un message qui n’est pas seulement souvenir, encore que le souvenir soit un message mais dans chacune de ces photographies exposées dont je salue les qualités et les auteurs, c’est un véritable message et je souhaite vraiment que cette exposition puisse trouver le plus large public qui soit ! […] Je suis heureux de cette alliance retrouvée entre vos deux clubs ! Les photographies ont des choses à se dire et que nous n’avons pas à entendre, aussi mesdames et messieurs longue vie aux deux clubs réunis et à la Côte Chalonnaise ! ».

Lors de ce vernissage, on notait la présence de Benoît Dessaut, Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine et des associations, de Mina Jaillard, Conseillère Municipale, de Thérèse Bessette, Présidente de la Ligue contre le Cancer et Présidente de l’Association de la Maison de Quartier des Aubépins…

