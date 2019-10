Qui sera la Reine du 100e Carnaval de Chalon?

les treize prétendantes au titre sont…

Vendredi soir, au local du comité des fêtes, les jeunes femmes se sont présentées au Comité. Elles sont treize, il y aura trois élues (la reine et ses deux vice-reines) lors de la soirée de l'élection des Reines qui se déroulera le Samedi 30 novembre à la salle Marcel Sembat.

Info-chalon.com vous propose le portrait des treize prétendantes au titre de Reines du Carnaval de Chalon 2020

(par ordre de passage sur scène lors de la soirée de l'élection)

1) Océane CHANUSSOT, 18 ans (Chalon s/Saône). Reine 2020 du quartier Boucicaut/Verrerie/Champ-Fleuri. BAC professionnel esthétique. Loisirs : maquillage artistique. Sports : natation. Lecture : magazines de mode et santé, romans. Océane est souriante et à l'écoute des autres.

2) Adélaïde DELEGLISE, 20 ans (Saint-Rémy). En formation infirmière. BAC ST. Loisirs : bénévole au comité des fêtes de St Rémy, animaux et automéditation. Sports : équitation. Lecture : romans autobiographiques, journaux. Adélaïde est attentionnée, souriante et courageuse.

3) Gwenaëlle DEPOORTERE, 19 ans (Chalon s/Saône). Préparatrice de commandes. Loisirs : voyages. Lecture : histoire vraie. Gwenaëlle est altruiste, souriante et aimable.

ABSENTE / PAS DE PHOTO

4) Morgane GILLES, 18 ans (Chalon s/Saône). Reine 2020 du quartier Plateau Saint-Jean. En recherche d'emploi dans la vente. Brevet des collèges. Loisirs : salle de sport. Sports : musculation en salle. Lecture : journaux. Morgane est à l'écoute, sincère et motivée.

ABSENTE/PHOTO de candidature

5) Manon JOSEPH, 18 ans (Saint-Rémy). Faculté de philosophie(1ere année). BAC littéraire. Loisirs : lecture, musique, sport, restaurants. Sports : équitation et danse. Manon est épicurienne et posée.

6) Line LEMES, 19 ans (Chalon s/Saône). Reine 2020 du quartier Saint-Jean-des-Vignes. En 1ere année à l'IFSI de Chalon. BAC Scientifique, préparation diplôme d'état infirmière. Loisirs : famille et amis. Lecture : romans en général. Line est sociable, souriante, généreuse et attentionnée.

7) Amandine LESCHELET, 18 ans (Oslon). BAC professionnel esthétique. Brevet des collèges, CAP esthétique (en cours). Loisirs : documentaires sur les animaux en voie de disparition. Sports : judo. Lecture : romans fantastiques. Amandine est souriante, serviable, aimable et à l'écoute des autres.

8) Kelly Victorine MOUSSINGA-PRUDHON, 18 ans (Chalon s/Saône). Reine du quartier de la Citadelle. Etudes à Emiland Gauthey (Métiers de la mode). BEPC, brevet des collèges. Loisirs : danse et cuisine. Sports : danse et basketball. Lecture : romans. Kelly est à l'écoute des autres et gentille.

9) Ophélie PIERRET, 19 ans (Chalon s/Saône). Reine du quartier St Cosme/Bellevue. Coiffeuse. CAP coiffure. Loisirs : chant, danse, promenade, association. Sports : zumba et musculation. Ophélie est souriante et respectueuse.

10) Sidney ROUSSEL, 18 ans (Chalon s/Saône). Reine 2020 du quartier des Prés Saint-Jean. Animatricepériscolaire et serveuse. Brevet des collèges, niveau BAC. Loisirs : piano, sorties entre amis, musique, films. Sports : tennis. Lecture : presse. Sidney est patiente, douce, dynamique et souriante.

11) Lily SERPILLON, 19 ans (Saint-Loup de Varennes). Etudes d'éducatrice spécialisée et enseignante. BAC ST2S, en préparation L3 et M2. Loisirs : danse, lecture, dessin, écriture, rollers. Sports : rollers, danse moderne, contemporaine et classique. Lecture : romans de science fiction, poèmes, classiques, mangas et documentaires. Lily estbattante, gentille et confidente.

12) Laura VINCENT, 18 ans (Lux). Animatrice centre de loisirs. CAPpetite enfance. Loisirs : football. Sports : football. Lecture : journaux. Laura est souriante, à l'écoute, respectueuse et organisée.

13) Mathilde ZAOUROU, 19 ans (Chalon s/Saône). Reine 2020 du quartier Centre/Pasteur. BTS en alternance MCO. BAC option économie. Loisirs : danse et musique. Sports : danse. Lecture : romans divers. Mathilde est souriante, dynamique et ambitieuse.