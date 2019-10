Une belle saison 2019 pour l’amicale des seniors golfeurs de Chalon  

A peine la saison terminée, les seniors golfeurs de Chalon en ont dressé le bilan. Il s’avère positif.

Avec pas moins de 27 compétitions organisées de mars à octobre, 2019 aura été une année intense pour les membres de l’amicale des seniors golfeurs de Chalon. D’autant plus que l’association présidée par Renaud Boucharlat a également atteint les deux objectifs majeurs sportifs qu’elle s’était fixée : réintégrer le top 6 et remporter le challenge Amplifon.

Capitaine des équipes, Pierre Guyon avait le sourire lorsqu’il a pris la parole à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenu ce mardi dans un salon de l’hôtel Ibis Europe. A l’issue de la saison Chalon fait en effet son grand retour dans le top 6 bourguignon en se classant à une très belle troisième place. Se projetant sur la future saison, Pierre Guyon a souligné « L’an prochain, on ne va rencontrer que des grosses pointures, mais cela ne pourra que nous être profitable, car cela va nous tirer vers le haut ». Et comme un bon résultat peut en cacher un autre, Chalon a enlevé fin septembre le challenge Amplifon. Tournoi qui oppose chaque année Chalon à Norges Dijon Bourgogne, Quétigny et Besançon. Le suspens a été entier jusqu’aux ultimes parties mais Chalon, qui avait pris un excellent départ lors des deux premières manches, a réussi à conserver son avantage initial.

Faire aussi bien en 2020

Les objectifs sportifs pour 2020 seront les mêmes qu’en 2019, à savoir demeurer dans le top 6 et garder le challenge Amplifon,... et passer le 1er tour des match plays. « C’est en tout début de saison et depuis plusieurs années, on n’y arrive pas » a regretté coach Guyon, avant d’ajouter « On va essayer de s’entraîner avant ».

Par ailleurs, l’amicale a également brillé au championnat de ligue seniors avec le titre de Patrick Neyrat en 2e série, la 5e place de Philippe Landrot en 1re série, et la 7e place de Philippe Trémeaux en 2e série, sans compter le titre de Damien Dupuis en 1re série, mais ce dernier ne fait pas encore partie de l’association.

113 adhérents en 2019

En 2019 l’amicale des seniors golfeurs de Chalon a compté 113 inscrits, dont 68 aussi inscrits chez les seniors golfeurs de Bourgogne Franche-Comté, soit le plus gros effectif de la région, avec toutefois un bémol relevé par Renaud Boucharlat dans son rapport moral : Chalon n’est que 6e au niveau de la participation. Le président Boucharlat est bien évidemment revenu sur la saison, qui s’est achevé ce mardi avec une course à la ficelle qui a réuni 38 concurrents et qui a vu le succès de Philippe Marc (39) devant Martine Dubreuil (39), et Dominique Boulisset (36).

Cette année, 28 compétitions, c’est-à-dire 10 index et 18 amicales, étaient programmées. Une seule a du être annulée en raison du mauvais temps. La dernière amicale... La réciprocité avec Autun et La Commanderie a bien fonctionné et les échanges avec Avoise ont été satisfaisants. Par contre la sortie annuelle, qui a eu lieu cette saison en juin au Golf du Val de Sorne, n’a pas eu la réussite escomptée avec seulement 36 participants. Le projet d’un séjour de trois jours au Golf d’Albon, dans la Drôme, va être mis à l’étude, peut-être pour 2020.

Du côté des finances, tout va bien.

Daniel Boulay a fait état d’une trésorerie saine, annonçant notamment que le montant de la cotisation annuelle ne changera pas en 2020 : il sera toujours fixé à 25 €. A noter aussi que le tiers sortant a été réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat de 3 ans. Félicitations à Renaud Boucharlat, Pierre Guyon, Maryse Robert, Yves Siri et Christian Vercelli.

Un championnat de France par équipes seniors 4e division messieurs au printemps prochain

Lui-même membre de l’amicale, Eric Morin assistait à l’assemblée générale. Invité à prendre la parole, le manager de l’AS Golf a annoncé que le Golf de la Roseraie accueillera du 30 avril au 3 mai 2020 le championnat de France par équipes seniors 4e division messieurs. Avant de poursuivre « Les étrangers qui viennent chez nous disent que notre parcours est magnifique pour un golf public. On va cultiver l’accueil, l’ambiance ».

Enfin, le secrétaire Yves Siri étant un féru de statistiques, comme chacun sait, on a appris que le plus assidu de la saison a été Renaud Boucharlat devant André Parrad, que le meilleur en net a été Alain Adoult devant Pietro Amendola, que la meilleure en brut a été Lucie Martino devant Françoise Dausse et que le meilleur en brut a été Philippe Marc devant Alain Bernardot.

