Retour sur la réunion du comité de pilotage de Bana Kongo

Dimanche après-midi, une réunion du comité de pilotage de Bana Kongo a eu lieu dans un restaurant associatif sous le centre commercial du quartier des Aubépins, à Chalon-sur-Saône. Résumé de cette réunion par Info Chalon.

Dimanche après-midi, le comité de pilotage en vue de la création d'une association représentant l'ensemble de la communauté congolaise de Chalon-sur-Saône et ses environs, forte de quelques 300 membres,(enfants compris), Bana Kongo, s'est réuni au restaurant associatif Saveurs d'Afrique&d'Ailleurs, sous le centre commercial des Aubépins.



Sur les 6 membres qui composent ce comité de pilotage, seuls Papy Efomi, Grêch Kikouba, David Mayingila et Éric Moké étaient présents.



Ce fut l'occasion d'évoquer la journée de lancement officielle de l'association Bana Kongo. Si le lieu reste encore à définir, les membres présents se sont mis d'accord pour le 28 décembre, «dans la limite du possible» avec animations pour les enfants, l'après-midi et vin d'honneur et lancement dans la soirée, en souhaitant la présence de nombreuses personnalités locales issues des mondes politiques, associatifs et culturels.



Pour ce faire, les 4 membres pensent qu'il est primordial de faire la promotion de l'association auprès de la communauté congolaise.



Quant à la 6ème réunion, elle aura bien lieu le dimanche 3 novembre. Cette dernière est ouverte au public.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati