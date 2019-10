Une figure des Aubépins vient de s'éteindre, Richemont Atchy

Madame Brigitte Atchy, sa femme; Érika, Jessica, Jason, ses enfants; Lëya , Louis, Cali, Noé et Anjali, ses petits-enfants; Arnaud, Dan, Marion, les conjoints d'Érika, de Jessica et de Jason ainsi que toute la famille et amis ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur Richemont Atchy survenu dans la matinée du lundi 28 octobre. Il avait 63 ans.



Né le 10 Décembre 1955 à Sainte-Marie, sur l'Île de île de la Réunion, le jeune Richemont, issu de la communauté des Malbars, population d'origine indienne présente dans les Mascareignes, débarque en Métropole en 1974 avant de se marier avec Brigitte Badey, le 29 Juillet 1978.



Trés apprécié dans le quartier des Aubépins où il vivait depuis , trés fier de ses trois enfants et cinq petits-enfants et figure emblématique de la communauté réunionnaise de Chalon-sur-Saône, Richemont avait pris sa retraite après avoir travaillé près de 30ans chez Schneider Electric.



Cuisinier émérite, c'est en 2011 qu'il réalise enfin un de ses rêves : ouvrir son propre restaurant. Ce sera le «Saveur des Îles», un établissement qui devient rapidement une des meilleures adresses de notre ville tant pour la qualité de sa cuisine créole que pour son accueil chaleureux.



Il adorait le foot, en particulier l'Olympique de Marseille. Fervent supporter de l'Élan Chalon, il aimait également le basket et rendre service à ses amis, il laisse un grand vide pour sa femme, ses enfants, ses petits enfants et ses amis.



Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 31 Octobre 2019 à 10 heures 30 à l’église Notre-Dame de Lumière, à Chalon-sur-Saône, avant d'être enterré au Cimetière de l'Ouest.



Richemont repose au Centre funéraire Rolet, situé au 115 Avenue Boucicaut, à Chalon-sur-Saône.



