Avec l’Atelier Bijou Créatif offrez des bijoux personnalisés et naturels

Portez des bijoux uniques !

L’atelier est présent à Chalon-sur-Saône depuis 29 ans. Les créatrices vous accueillent depuis 3 ans dans un lieu où se mêle des murs en terre, une fontaine et des pierres naturelles au 32 Rue aux Fèvres, précédemment au 3 Rue du Palais de Justice. Artisans des Métiers d’Art, Audrey et Laëtitia, vous proposent des créations personnalisées, transformations et réparations en or ou argent avec ou sans pierres naturelles.

Nouvelle collection « Nature », nous créons à partir des formes que nous offre la nature des bijoux en or 750/1000 avec pierres.

Le montage de colliers et bracelets est traditionnellement fait avec des fils de soie, coton perlé ou plus contemporain, sur câble acier ou fil souple. L’Atelier Bijou Créatif vous propose une grande diversité de pierres naturelles, de perles de Tahiti, du Japon, d’eau douce ainsi que l’ambre (résine fossile).

Notre éthique environnementale : apportez vos anciens bijoux et nous les transformerons en un bijou personnel s’adaptant à vos goûts (devis gratuit).

Férues d’Art et d’Histoires, les créatrices vous proposent de découvrir la dernière entreprise du patrimoine vivant dont son savoir-faire est inégalable sur la fabrication des Emaux Bressans. En partenariat avec l’entreprise des Emaux Bressans, il a été créé une collection de pendentifs et colliers avec nos pierres naturelles. Nous pouvons utiliser vos pierres.

Accordez-vous un instant de détente et de bien-être. Des intervenants, vous proposent des ateliers durant toute l’année : méditation, concert sonore, yoga, Qi gong, atelier voix, conférence Elixirs de Cristaux ANSIL et des exposions de peintures / sculptures

L’Atelier Bijou Créatif vous reçoit dans un espace unique et ouvert adapté pour les personnes en mobilité réduite ou parents avec poussette.

« Atelier Bijou Créatif » : union de l’artisanat, des pierres naturelles et du bien-être

Atelier Bijou Créatif, 32 Rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône : du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouvertures jours de Fêtes : le dimanches 8 décembre et du 10 décembre au 28 décembre 2019

Pour tout renseignement : Tél. : 03 85 48 15 32 www.facebook.com/atelierbijoucreatif/ / www.bijou-creatif.fr / bijoucreatif@free.fr

