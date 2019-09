Reprise pour l'école de lutte de l'ASLC Champforgeuil

à la salle des sports "Steeve et Christophe Guénot"...

L’école de lutte de l’ASLC a repris les entraînements à la salle des sports « Steeve et Christophe Guénot », sous la responsabilité de Christophe MISERERE assisté de son fils Jean Baptiste, champion de France et international et de Alexandre Tran. Pour cette première, ils étaient une vingtaine à fouler le tapis en présence du Président Alain JORLAND. Les cours sont principalement basés sur la découverte de la lutte, l’enseignement des prises, la position du lutteur, pour terminer par un petit combat.

Ces jeunes lutteurs participeront aux différentes compétitions départementales et régionales ainsi qu’à plusieurs challenges. Les plus grands et les adultes ont eux aussi repris le chemin de la salle le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h30.

École de lutte : entrainements le mercredi de 18h à 19h.