Pétanque : Hervé Bernard maitre joueur 2019 à l’ABCR

24 équipes pour le concours A sur le terrain de pétanque André Savoye de Châtenoy-le-Royal pour cette édition 2019 du Maitre Joueur 2019 de l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal qui s’est déroulé ce dernier samedi du mois d’aout. A l’issue de cette après-midi de rencontre en tête à tête, le vainqueur, désigné Maitre joueur 2019 est Hervé Bernard lequel a battu en finale A, Jean-Marc De Micheli.

Pour le concours B ce sont 12 équipes qui étaient en lice et la victoire finale est revenue à Laurent Gros, vainqueur de Daniel Vieuble.

Une compétition placée sous le signe de la Ligue de Bourgogne et du Comité Départemental de Saône et Loire et qui a vu en soirée le traditionnel partage frugal entre tous les compétiteurs.

JCR