La reconversion de Cécile Le Floch dans l’immobilier

Connue pour ses performances sportives à l’arbalète en Equipe de France, Cécile Le Floch a du se reconvertir de son métier de coiffeuse en conseiller indépendant en immobilier.

Bretonne d’origine et elle le revendique haut et fort, puisque née à St Brieuc, Cécile Le Floch a fait un choix, quasiment forcé de quitter son métier de coiffeuse, pour des raisons de santé, et se former au métier de Conseiller Indépendant en Immobilier pour le compte de la Société SAFTI, sur le secteur de Châtenoy-le-Royal, Chalon-sur-Saône et Saint-Rémy.

Cécile Le Floch est connue sportivement pour son parcours d’arbalétrière au sein du Collectif France dont elle fait partie depuis quelques années, de par ses résultats régionaux, nationaux et internationaux. On sait que cette sociétaire du Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal a été vice-championne du monde par équipe en 2011 et 2013 et elle vient de remporter une Coupe du Monde de Bohême durant cet été 2019.

Dirigeante au sein de son club de tir châtenoyen, aux cotés de sa maman Présidente Yvonne, dont on connait l’engagement et le dévouement au sein de la vie associative châtenoyenne et départementale.

Passer de la coiffure à l’immobilier cela peut paraitre surprenant au terme de 23 ans de vie dans des salons de coiffure. Un métier dont elle s’est formée en ayant eu son BAC avant tout, en ajoutant une année de formation à l’informatique de gestion. La coiffure était une envie depuis qu’elle était toute petite mais la volonté parentale a préconisé d’avoir avant tout un baccalauréat. « Ils ont eu raison en finalité car aujourd’hui cela m’est bien utile. » confesse-t-elle avec humilité.

Des problèmes d’épaule ont eu raison de son métier avec l’impossibilité de pouvoir continuer, la médecine lui préconisant d’arrêter. Comme Cécile est une femme active il lui fallait trouver quelque chose pour vivre et l’opportunité a fait que la société SAFTI recherchait des Conseillers Indépendants en immobilier pour étoffer son réseau. Avec une formation à la clé dans un premier temps, qu’elle continue encore par de courtes sessions sur Lyon, Cécile est désormais lancée et se tient à disposition des personnes désireuses de vendre ou d’acheter un bien immobilier : « J’ai toujours aimé aider les gens et c’est un peu une façon d’être auprès d’eux pour bien les accompagner dans leurs démarches. C’est aussi un peu un rêve que je réalise en voulant aider. » tient-elle a souligné en espérant pouvoir rapidement être ce conseiller sur qui le ou les clients peuvent s’appuyer et avoir confiance.



JC Reynaud

Pour contacter Cécile Le Floch,

Conseiller Indépendant en immobilier, réseau SAFTI

par téléphone : 06 32 36 91 20

par mail : cecile.lefloch@safti.fr