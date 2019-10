La guitare, la basse et le chant à la portée de tous les âges

L’association Musique et Expressions de Châtenoy-le-Royal, possède un atelier de guitare placé sous la houlette de Christian Maréchal, professeur connu et reconnu.

Un atelier guitare et basse qui s’ouvre à tous les âges, avec des niveaux répartis sur des cycles annuels en fonction du travail individuel fourni. La formation de base est autour de la musique « classique » pour les très jeunes à partir de 7 ans ou pour les débutants avec une guitare sèche classique.

En fonction de l’évolution dans le temps et en fonction de l’évolution de la qualité de l’apprentissage, la connaissance musicale et la technique évoluant, s’ouvre alors d’autres possibilités de travailler dans la rythmique débouchant sur la chanson, le rock et autre pop-rock pour, à moyen terme, s’initier et participer au jeu en groupe.

Nous avons rencontré Camille, âgé de 15 ans, élève en seconde au Lycée Mathias avec le souhait de devenir traductrice Anglais. On sent en elle beaucoup de caractère et de volonté pour pratiquer son instrument préféré : la guitare.

Une pratique qu’elle exerce depuis l’âge de sept ans. Il faut dire que le contexte familial s’y prête bien puisque « papa » est aussi un fervent adepte de la guitare et de la basse.

« C’est beaucoup de travail à la maison. De plus j’aime beaucoup chanter en jouant et depuis quelques temps je travaille le chant au sein auprès de Sandrine Drigon. » explique Camille qui aimerait un jour pouvoir travailler soit seule soit dans un groupe. Tout en ajoutant :« Je ne peux qu’encourager les gens à faire de la musique en général et de la guitare en particulier. »

Un travail professoral de formation dont il ressort beaucoup de patience de la part du professeur qu’est Christian Maréchal, mais surtout beaucoup d’explications quand à la position des doigts en 5e - 7e ou 9e

Du travail de formation et de découverte qui se fait ensuite dans le gout de chacun avec la guitare d’accompagnement de chansons, la guitare folk, la guitare électrique autour du rock, blues, country et autre jazz jusqu’au métal ou le hard-rock, comme le montre les débuts de Ahn lors du cours de ce jeudi soir.

L’éventail est large pour celles et ceux qui veulent se parfaire dans cet instrument. Avec un but pour ce travail : la participation à des auditions, l’attribution de diplômes et mention en fin d’année, mais aussi pour ces guitaristes-élèves-chanteurs de Christian Maréchal, de se produire en concert pour le gala de fin d’année.

Les cours ont lieu les mercredis et jeudis (après-midi et soirs) à partir de 15h, salle Mauve, au centre Prévert derrière la mairie, accès possible par le quartier du Treffort.

Pour tous renseignements s’adresser au président de l’association Musique et Expressions, Michel Potrat, au 03 85 87 89 51 ou par mail michel.potrat@orange.fr

ou en se rendant à la salle aux heures de cours et rencontrer le professeur.

JC Reynaud