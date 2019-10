L’importance du sommeil pour une bonne santé !

Une conférence débat aura lieu ce vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 au CCAS Arc en Ciel, rue Colette, salle des 4 saisons, animée par Claire Leconte, professeur et chercheur.

Dormir c’est capital et le repos est vital pour un bon équilibre de vie quand on sait qu’un tiers de la vie d’un être humain est passée à dormir, c’est dire toute l’importance de bien dormir.

Le sommeil est indispensable pour le bon fonctionnement du corps, et de l’esprit serait-on tenter d’ajouter, ne serait-ce que pour assurer le renouvellement des cellules et le sommeil joue un rôle important pour le cerveau. Un bon et sain sommeil évite toute irritabilité, fatigue ou lassitude voire dépression.

Gérer son sommeil sera le fil conducteur de la conférence-débat de ce vendredi 11 octobre 2019 ayant comme titre « Bien dormir, comment et pourquoi ? ». Une conférence qui sera animée par Claire Leconte, professeur honoraire de psychologie, Chercheur spécialiste des rythmes de l’enfant et adolescent.

La conférence débat se déroulera vendredi 11 octobre 2019 de 19h30 à 21h30, salle des 4 saisons au Centre Social Arc-en-Ciel, espace Animation, 2 rue Colette à Châtenoy-le-Royal.

Entrée gratuite. Il est bon de se faire inscrire en contactant le CCAS Arc-en-Ciel par téléphone au 03 85 42 49 50 ou par mail à ccas@ccas-chatenoyleroyal.fr

JC Reynaud