Le Cercle Philatélique prépare ses 35 ans d’existence pour 2020

Association châtenoyenne très active autour du timbre et de la philatélie en général, le Cercle Philatélique de Châtenoy-le-Royal recherche des photos de classes des écoles de la commune pour exposer lors de son anniversaire.

Il est vrai que dans le contexte actuel ou le timbre semble perdre de sa richesse intellectuelle pour les collectionneurs, compte-tenu des moyens existant en matière de correspondance ( mail, SMS) mais surtout avec la possibilité d’imprimer son timbre sur son imprimante lors d’un envoi de courrier !

Il n’empêche qu’il y a toujours des « mordus » de la collection philatélique qui persistent, et ils ont raison, à vouloir conserver cette passion pour les timbres, reflet indéniable de l’Histoire d’un pays, d’une région ou d’une ville ou d’un village. Pour preuve les différents timbres émis par La Poste pour des manifestations spécifiques châtenoyennes, la dernière en date la restauration de la salle des fêtes qui a fait l’objet d’une carte postale et d’une enveloppe timbrée et compostée du jour de l’inauguration.

Faire connaitre aux plus jeunes

Il est vrai que la quinzaine de membres du Cercle Philatélique regrette que des jeunes ne viennent pas grossir leurs rangs et recevoir leurs conseils éclairés car, en la matière, les philatélistes sont des experts, parfois avec une spécialisation dans leurs collections.

L’idée retenue lors de cette assemblée générale statutaire est de faire une action auprès des écoles et collèges, pour expliquer dans un premier temps et pour aider ensuite celles et ceux qui souhaitent se lancer comme collectionneur, car il y a encore énormément de timbres qui circulent malgré tout.

Il ne faut pas cacher qu’être collectionneur représente un cout. Pour les personnes adhérentes au Cercle Philatélique il est demandé une cotisation annuelle de 17€, laquelle permet d'accéder à l’abonnement du Cercle aux nouveautés éditées par la Poste et pour lesquelles il faut compter un coût annuel de l’ordre de 350 €.

35 ans d’existence en 2020

Un projet est en cours de réalisation : l’anniversaire des 35 ans d’existence du Cercle Philatélique qui aura lieu, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, le samedi 12 décembre 2020.

Bien évidemment ce sera l’occasion de se concentrer sur la vie postale, par le timbre de toute évidence, mais aussi et surtout au regard du bureau de Poste Châtenoyen depuis sa création à nos jours, sur la base de documents philatéliques mais pas que !

En effet l’idée est présenter diverses collections et autre de constituer une exposition de photos de classes des écoles de Châtenoy-le-Royal sachant que le cercle en possède une datant de 1889 et qu’il serait bien de voir les directeurs d’école et les châtenoyens se mobiliser pour faire un tour dans leurs propres archives et le faire savoir au président Jean-François Mercier au 03 85 87 87 79 ou par mail à liliane-mercier@hotmail.fr

Les encouragements du Maire

Par sa présence comme maire, mais aussi, ce que certains ignoraient, comme collectionneur de timbres, Vincent Bergeret a tenu a soutenir le projet qui va se mettre en place pour les 35 ans du Cercle Philatélique, tout en soulignant : « Votre association joue le jeu sur la commune. Je veux pour preuve votre présence au Forum des associations; les vitrines expositions lors de certaines manifestations dont celle de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. Vous montrez ce que vous savez faire et votre idée d’aller vers les jeunes est bonne, n’hésitez pas à contacter la Principale du Collège Louis Aragon. Bien sur nous vous aiderons, selon nos moyens, pour la réalisation de vos 35 ans d’autant que votre idée de multi-collections est très raisonnable et cela doit être soutenu par les collectivités. »

JC Reynaud

Pour rencontrer les collectionneurs du Cercle Philatélique, il suffit de se présenter à la salle d’activités du centre Berlioz ( à coté de la bibliothèque) le premier mardi de chaque mois de 10h à 12h.