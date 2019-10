L’ERJ un lieu d’activités et d'échanges réservé aux jeunes châtenoyens

« After School », traduisez « après l’école », c’est la promotion des activités au local de l’Espace Royal Jeunes du 3 rue du Bourg et mis à disposition des jeunes châtenoyens de 11 à 17 ans, sous couvert d’animateurs diplômés.

Ce vendredi 11 octobre 2019, Léogadie Duplat et Saïd Fergani, les deux animateurs de l’Espace Royal Jeunes, situé au 3 rue du Bourg à Châtenoy-le-Royal, ont eu l’idée de faire une opération « After School » afin de continuer à promouvoir les activités et retisser des liens entre les jeunes de la commune.

Une façon de remettre en route pour la rentrée 2019, ce lieu de rencontres et d’échanges entres les jeunes de 11 à 17 ans. Une opération spontanée d’une seule journée afin de relancer les activités courantes de l’ERJ et d’ouvrir le programme proposé pour les vacances d’automne ou de la Toussaint, au choix de chacun, qui débutera le lundi 21 octobre par un « crunch » de huit inter-structures avec un Tournoi de handball au gymnase Alain Colas et se terminer le jeudi 31 octobre 2019 avec une journée jeux et ciné au multiplex de Chalon. Avec en intermédiaire une sortie en forêt; un atelier créatif; une journée chilienne; une sortie vélo; un Rallye games; une soirée Halloween ou encore une sortie à Lyon au musée es Confluences. De quoi bien s’occuper pendants ces vacances automnales

Des propositions de bonnes activités pour les jeunes jeunes, à des couts très raisonnables en fonction de chacune d’entre elles. Il suffit pour cela de s’inscrire au CCAS Arc-en-Ciel, 2 rue Colette à Châtenoy-le-Royal. Tel : 03 85 42 49 50.

Sinon l’ERJ est ouvert tous les jours du mardi au samedi : les mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 et les mercredi et samedi de 13h30 à18h30.

JC Reynaud