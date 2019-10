Tennis de table : deux belles victoires en Régional et Départemental

Une deuxième journée de championnat de la Phase 1 en Départemental et Régional de bonne augure pour les sociétaires de l’ASL Tennis de table

Seule la Départementale 2B était en lice (l’équipe 3 étant au repos) pour cette deuxième journée de la Phase 1 avec un déplacement au Creusot, équipe toujours difficile à manœuvrer dans ses terres, Chatenoy-le-Royal a eu très chaud. Menés 9/7 avant les deux dernières rencontres, l’affaire était mal embarquée, mais c’était sans compter sur Bruno Ferrando et Emmanuel Lecat qui ont tout donné dans leurs dernières rencontres et ainsi arracher le match nul.

Emmanuel Lecat deux victoires et le double associé à Bruno Ferrando trois victoires, Stéphane Thévenot une victoire et le double associé à Benoit Brégand avec une victoire.

La réception de St Rémy le 19 octobre risque de ne pas être simple surtout si les sans-rémois alignent l’armada du match précédent.

La régionale 3D était en déplacement à Vauzelles avec une crainte et une incertitude sur la composition de l’équipe recevant.

Bien que rendant 263 pts aux Châtenoyens, les locaux ne s’en sont pas laissé conter et se sont même trouvés à 4/4 juste avant les doubles. Une fois de plus Chatenoy remporte ceux-ci et même ensuite 7/4 avant d’inscrire le point la victoire pour un score final 08/06

Frédéric Gueugneaud avec trois victoires et le double associé à Régis Ravel-Chapuis deux victoires, Théo Chambelland (1093pts) et une victoire avec une performance sur le meilleur des adversaires (1368pts) plus le double associé à Daniel Cuche qui, dans un jour sans, s’incline à trois reprises.

Prochaine journée le 20 octobre 2019 avec la réception des Cote d’Oriens du CP Belleneuve 1

JCR