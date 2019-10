L’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal continue son développement

Assemblé générale statutaire pour clore une saison satisfaisante sur le plan sportif et surtout une belle action en direction des jeunes.

Rapport moral du Président, rapports sportifs des deux secrétaires de sections pétanque et boules lyonnaise, rapport financier du trésorier, le déroulement habituel d’une assemblée générale statutaire.

On retiendra bien entendu dans le rapport moral la satisfaction présidentielle de voir que cette année a été d’une excellent millésime avec l’arrivée de nouveaux membres et surtout le développement de l’école de pétanque qui compte désormais 8 jeunes dont certains vont déjà en compétitions : « Vous avez devant vous un président heureux et fier de pouvoir s’appuyer sur des bénévoles mais je tiens également à remercier la municipalité pour l’aide financière qu’elle nous apporte. » a tenu à souligner Président Daniel Rebillard, devant le maire Vincent Bergeret et son adjoint aux sports Henri Lombard.

L’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal ( ABCR) compte pas moins de 84 adhérents dont 78 licenciés ( 25 en Boules lyonnaises et 53 en Pétanque). Pour cette dernière discipline ce ne sont pas moins de 19 nouvelles licences qui ont été signées pour cette saison. A noter le prix des licences : 53 euros pour la Pétanque; 27 euros pour la boule lyonnaise et 9 euros pour les jeunes.

Des jeunes qui font partie de cette école de pétanque, crée en 2016 avec une petite poignée de participants, et qui s’est encore développée pour ce mois de septembre 2019, sachant que l’école intégrera le boulodrome chalonnais à partir du 24 octobre 2019, saison hivernale oblige.

Quant à l’aspect compétitions, dans les deux disciplines, on notera la présence en Coupe de France et dans de nombreuses compétitions sur le département pour les joueurs de pétanque, sachant que trois équipes sont engagées en Championnats : l’équipe 1 reste en 2e Division, l’équipe 2 descend et l’équipe 3 monte.

Du coté de la boule lyonnaise, les joueurs de l’ABCR ont participé à de belles compétitions, mais avec des qualifications difficiles ou ratées pour très peu, sachant que la catégorie vétérans a participé à plus de 20 concours.

Quant aux prises traditionnelles de parole des officiels, Jean-Marc De Micheli, président de l’OMS mais aussi nouveau Maitre-Joueur en pétanque a fait part de sa satisfaction de sa saison en vétérans, tout en rappelant que le Centre Médico Sportif (CMS) a de nouveau un médecin très compétent pour les visites médicales des sportifs.

Pour Henri Lombard, adjoint au maire, sa réflexion s’est portée sur l’Ecole de Pétanque : « Je suis très sensible, car c’est la vie et l’avenir d’un club d’avoir des jeunes et je remercie les animateurs. »

Il a appartenu à Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal de conclure cette assemblée générale : « Effectivement c’est un excellent millésime avec cette progression de licenciés, le développement de l’école, un de vos challenges ambitieux cette année et c’est vrai pour l’avenir de votre club. De plus la tenue d vos comptes et des résultats positifs sont la preuve de votre saine gestion. Ce que je retiens entre autres, c’est le nombre de compétitions dans lesquelles vous êtes engagés et surtout de voir que vous prenez du plaisir en compétitions comme en loisirs, je vous souhaite donc une bonne année 2019 - 2020. »

JC Reynaud