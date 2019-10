Châtenoy-le-Royal maitre à domicile du Tournoi de hand-ball inter-structures

Près de 70 jeunes de 11 à 17 ans, venus de sept structures jeunes du département pour un Tournoi de hand-ball très éducatifs et dans une excellente ambiance.

Le gymnase Alain Colas a raisonné des encouragements des jeunes de 11 à 17 ans venus d’Autun, Champforgeuil, Sennecey-le-Grand, Saint Vallier, Saint Martin en Bresse, Fragnes La Loyère et bien évidemment l’Espace Royal Jeunes de Châtenoy-le-Royal.

Au total ce sont 70 jeunes qui se sont rencontrés sur l’ensemble de cette journée du lundi 21 octobre 2019 afin de s’affronter sportivement dans une discipline très active que peut-être le hand-ball.

Une compétition en deux temps : le matin une rencontre entre toutes les structures afin d’établir un classement général qui définira ensuite deux poules ( haute et basse), la poule haute étant composée des équipes ayant eu le meilleur score le matin et au nombre de 7 au total.

L’après-midi la confrontation sportive s’est déroulée au niveau de chaque poule, sous la surveillance de l’équipe d’animateurs des structures engagées et arbitrée par les jeunes eux-mêmes. Une excellente façon de se responsabiliser et de se respecter, outre le fait que ce type de regroupement permet de mieux se connaitre entre les structures et les jeunes et, pourquoi pas, envisager d’autres projets pédagogiques et éducatifs.

Au final et pour la poule haute, ce sont les jeunes de Châtenoy-le-Royal qui ont reçu la coupe du vainqueur des mains de Henri Lombard, adjoint au maire chargé des Sports sur la commune. La deuxième place a été enlevé par Fragnes la Loyère et la troisième par Autun.

Il y avait des sourires et de la bonne humeur chez les jeunes et les éducateurs, c’est cela l’essentiel.

JC Reynaud