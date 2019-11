Bonne participation des jeunes au premier tour du Grand Prix détection

Organisé par le club de Sennecey le Grand, dans le Gymnase de la rue des Muriers, ce premier tour a vu la participation de 31 jeunes garçons et filles venus de 8 clubs du département. Le club Châtenoyen de l’ASL Tennis de Table, avec six participants (5 garçons et une fille) fut le mieux représenté, chose exceptionnelle, d’habitude un ou deux participants représentent le club.

L’augmentation de 60% de l’effectif de l’école de tennis de table cette saison et surtout et l’implication des parents, ce dont le Président de l’ASL Tennis de table Jacques Brule tient à les remercier, pour avoir accompagné leurs enfants à cette première compétition, a fait le succès de cette journée.

En tableau 1 : Robin Marquine termine 11ième

En tableau 2 : Noah Guillemaut 4ième, Tom Vialet 8ième, Gabriel Desbrosse 10ième.

En tableau 3 : Milo Chatagnier 7ième, Assia Sakiou 8ième.

Même si l’on attendait mieux de Robin, les cinq autres, dont c’était la première découverte de la compétition, ne peuvent que progresser, une fois le stress de la compétition effacés.

JCR