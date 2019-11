Jeudi soir, pour Halloween, au Mégarama Axel, les cinéphiles ne se sont pas rué pour un film d'horreur mais pour un film sur la mafia, «Le Traître»

Jeudi, en début de soirée, à l'heure où certains, grimés en monstres, vampires et autres fantômes, parcouraient les rues de Chalon-sur-Saône en quête de bonbons, Halloween oblige, d'autres se ruaient au Mégarama Axel pour la projection de «Le Traître», film écrit et réalisé par Marco Bellochio, qui nous plonge dans les guerres entre clans de la mafia dans l'Italie des années 80. Plus de détails avec Info Chalon.