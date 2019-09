Les professionnels de santé invités à découvrir les coulisses de la clinique orthopédique de Dracy le Fort

A l'occasion des 13e rencontres de Dracy le Fort, les praticiens du centre orthopédique étaient mobilisés ce samedi matin.

Personne ne manquait à l'appel ce samedi matin, avec l'idée de jouer la carte des coulissses pour Dracy Santé. Plusieurs centaines d'invitations ont été adressées à un très large parterre de professionnels de santé, toutes professions confondues, afin de présenter le fonctionnement et surtout les outils à disposition. Tout au long de la matinée, ce sont cinq ateliers qui ont accueilli à tour de rôle les invités autour du secteur chirurgical évidemment, mais aussi et surtout du secteur rééducation, de l'IRM, des partenaires angiologue et osthéopathe et du secteur administratif en présence de Pierre Mercier, PDG de Dracy Santé et du docteur Deroche, Président de la Commission Médicale de l'Etablissement.

A noter que depuis 2015, Dracy Santé accueille le dispositif ARCANIA, en vue de la réadaptation post-opératoire après des cancers du sein. Mis en place sur 6 semaines, l'établissement accueille très régulièrement des femmes en rémission dans leur dernière étape de reconstruction personnelle. "Un tremplin vers la reprise" précisent les professionnels de santé autour d'activités physiques, d'ergothérapie, de kinésithérapie mais aussi en présence d'une assistante sociale et d'une diététicienne, le tout en hospitalisation de jour.

Maxime Baudel, osthéopathe-posturologue, a levé le voile sur les technologies mises en place avant de prendre en charge les patients. Analyses des mouvements, des postures et du coup la compréhension des différentes lésions n'ont plus de secrets pour celui décortiquent le moindre mouvement de nos corps.

En attendant, au cours de la matinée, les invités ont ainsi pu parcourir les moindres méandres de l'établissement et poser toutes les questions techniques, médicales et administratives à l'ensemble du personnel mobilisé pour l'opération.

Laurent Guillaumé