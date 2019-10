Pourquoi ce gyrophare bleu dans la nuit noire est si important !

L'édito du jour sur info-chalon.com

Il y a des images qui viennent frapper notre mémoire et nos inconscients collectifs et celles de voir des sapeurs-pompiers défendre leur profession et surtout leur engagement, se faire "gazer" (oui, j'ose le mot!) alors qu'ils ne font que défendre le droit d'exercer leur métier dans le minimum de conditions. A titre personnel, je me rappelle cette nuit noire de l'hiver 2008 de retour du Creusot, alors qu'une tempête de neige frappait le secteur. Pour libérer la RCEA, les forces de l'ordre n'avaient eu comme seule idée finalement de l'évacuer comme ils pouvaient, en poussant le maximum d'automobilistes sur les artères adjacentes. Plusieurs heures durant, au milieu de la nuit, notre seul et unique réconfort fut ce gyrophare bleu, celui de ces hommes en rouge, bénévoles ou professionnels qui étaient au bon moment et au bon endroit. J'ai en mémoire ces innombrables interventions quelque soit le temps, l'heure de la journée, au cours desquelles ce seul point bleu dans la nuit noire était le signe du réconfort, celle de votre prise en charge.

Alors que dire lorsque ces hommes et ces femmes se mobilisent, afin que la dangerosité de leur métier soit reconnue et que le gouvernement comprenne que ce sont eux qui trop souvent sont là pour répondre à l'urgence du moment, eux qui partent la fleur au fusil. Les images de CRS dos à dos contre les soldats du feu ce mardi à Paris sont des moments qu'on ne devrait jamais voir au regard de l'importance quotidienne de ces hommes et de ces femmes, qui souvent, trop souvent, font passer leurs vies de familles respectives bien après celles des autres.

Pour le seul centre de Chalon sur Saône, ce sont plus de 7000 interventions par an qui dont 4500 interventions pour l'aide à la personne. D'une année sur l'autre, ce sont + 6 % d'interventions ! Qui à part eux est opérationnel 24h sur 24h, 7j/7 ? Sans doute pas le législateur, incapable de prendre la mesure du désespoir qui frappe ce maillon indispensable au vivre ensemble !

Comment ne pas entendre ce cri de détresse de celles et ceux qui demandent à pouvoir exercer leurs missions sans mettre en péril leurs vies ? Comment ne pas prendre la mesure d'une situation qui nécessite une réponse musclée des pouvoirs publics ? Il y a urgence à agir, urgence au courage des parlementaires à oser formuler les choses, celle de la défense des services au public... et ça passe par une vraie reconnaissance de nos sapeurs-pompiers dont le dévouement et le professionnalisme n'est plus à démontrer !

Laurent Guillaumé