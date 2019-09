L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer le lancement de sa section e-sport E L A N W A N T E D .

Afin de continuer sa démarche digitale et d’accroître sa notoriété auprès d’une cible jeune, l’Elan se lance dans ce secteur en plein essor avec l’équipe RECKLESS en partenariat avec l’association WanteD E-sport pour la sortie du jeu NBA2K20.

La compétition se joue en réseau avec deux équipes de cinq joueurs, représentés par leur propre avatar, qui s’affrontent lors d’un match. Plusieurs milliers de personnes suivent les rencontres sur le site Twitch.

RECKLESS et WANTED sont déjà connus dans l’univers du gaming. L’équipe fait partie des meilleures en France et en Europe. Composée de huit membres (dont cinq nouveaux) : Breaker, Wiizi, Mike, Twiick, Vlone, Veha et les co- capitaines Softy et Portos, elle défendra les couleurs de l’ELAN dès aujourd’hui dans NBA2K20.

Dans les mois qui viennent Elan WanteD mettra en place différentes activations qui permettront à notre public de découvrir notre nouvelle équipe.

Rémy DELPON, Directeur Général de l’Elan Chalon : « La croissance de l’e-sport est telle qu’elle va changer le paysage du sport traditionnel. Nous parlons du projet en interne depuis quelques mois et nous voulions trouver une équipe sur laquelle nous pouvions compter. »

Softy, co-capitaine Elan WanteD « Nous sommes très heureux de représenter un club aussi grand que l’Elan Chalon et nous remercions le club de faire confiance à notre équipe. »