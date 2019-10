BASKET FAUTEUIL N1B (4e J.) : ÉLAN CHALON 52 - ST HERBLAIN 36 : Une victoire qui fait du bien!

l'Élan Chalon basket fauteuil s'est imposé ce samedi après-midi…

Ce samedi après-midi dans la grande salle du Colisée, l’équipe basket fauteuil de l’Élan Chalon recevait celle de Saint-Herblain. Les locaux qui restaient scotchés à une seule victoire (lors de la 1ere journée face à la Dijon) pour deux défaites (à Bordeaux et Gravelines à domicile) se devaient de l’emporter afin de se remettre sur les bons rails.

C’est chose faite et plutôt bien faite puisque l’Élan Chalon s’est imposé sur le score de 52 à 36. Durant les cinq premières minutes s’est une série de tirs ratés des deux côtés et un score minimum (2 à 3). Piqués au vif, les chalonnais passent la vitesse supérieure et termine ce 1er quart-temps avec six points d’avance (12 à 6). Dans le 2e quart-temps, l’Élan Chalon est présent en défense et mène fort logiquement à la mi-temps (26 à 12). A la reprise, sur leur lancée, les chalonnais dominent le 3e quart et avec 20 points d’avance peuvent voir venir (38 à 18). Même si dans les dernières minutes de la rencontre, les visiteurs profitent de quelques erreurs des locaux pour revenir, ce ne sera pas suffisant et c’est fort logiquement que les chalonnais vont s’imposer (52 à 36). Une belle victoire qui permet à l’Élan Chalon d’afficher un bilan équilibré de deux victoires et deux défaites en quatre rencontres.