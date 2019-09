MUNICIPALES - Réunion publique autour de l'atelier citoyen #Chalon 2020

Communiqué de presse

L’Atelier Citoyen #Chalon 2020

invite les Chalonnaises et Chalonnais à une réunion publique :

lundi 9 septembre à 18h30 à l’Espace Jean Zay

Au cours de cette réunion, la Charte d’engagement pour un projet démocratique, solidaire et écologique pour Chalon sera présentée.

Cette charte a été élaborée dans le cadre de la démarche participative engagée depuis plusieurs mois par l’Atelier.

Elle expose les valeurs autour desquelles nous nous rassemblons et autour desquelles s’articulera le projet qui sera construit collectivement et pourra être proposé au suffrage lors des élections municipales de 2020.

Nous appelons chaque habitante et habitant de Chalon à participer à la construction d'un projet pour notre ville et son agglomération, qui place au premier plan les valeurs humaines, la justice sociale et la transition écologique.

Un projet qui mettra en œuvre un changement de modèle démocratique où la parole, l'expression de tout citoyen aura de la valeur et où chacun pourra être acteur en participant aux prises de décisions.

L’action politique locale actuelle n’est pas une fatalité. Il est aujourd’hui possible d’en changer les orientations par la volonté et la participation de chacun.

L’Atelier Citoyen espère vous compter nombreux pour continuer de construire ensemble le Chalon de Demain !

Contact :

AtelierCitoyenChalon2020@gmail.com@AtelierCitoyenChalon2020