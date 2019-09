MUNICIPALES - Laurent Delrieu (Changeons Chalon) adresse un courrier au maire de Chalon sur Saône

Monsieur le Maire,

L’Amazonie brûle, après la Sibérie, l’Afrique centrale ! Et alors me direz-vous ! En quoi sommes- nous concernés ? Que pouvons-nous faire ? Certes, nous ne replanterons pas l’Amazonie. Cela nous empêche-t-il d’essayer, d’accompagner de résoudre, d’apporter notre contribution au niveau local à une situation qui est éloignée mais aura des conséquences sur TOUS. Nous ne pouvons faire reposer les solutions uniquement sur les autres sachant que la responsabilité des pays occidentaux est très importante sur ce sujet. Replantons. Agissons localement, nous le pouvons et le devons.

Par cet appel, je relaye en tant que simple citoyen, un discours, une demande que nombre d’associations, responsables politiques Chalonnais vous ont déjà adressé. Je souhaitais appuyer, réitérer une demande rester jusqu’à aujourd’hui sans réponse et qui au regard de l’actualité devient de plus en plus urgente. Personne ne peut plus nier les effets et la réalité du réchauffement climatique.

Je n’ai aucun doute sur votre prise de conscience de l’importance des enjeux écologiques, sur votre volonté de les intégrer dans l’avenir mais puis je vous interpeller sur l’urgence pour que vous puissiez retranscrire en action cet enjeu « certes planétaire » mais où chacun doit apporter sa contribution. C’est ensemble que nous arriverons à répondre aux enjeux de demain. Imaginez le nombre d’arbres replantés si Chalon n’avait pas accueilli le tour de France ?

Je ne permettrai pas de critiquer les choix politiques que vous avez effectué mais force est de constater que Chalon sur Saône a accumulé un retard très important sur l’impératif de transition écologique si on compare au travail réalisé dans de nombreuses communes. Il appartiendra à la prochaine équipe municipale de construire un plan ambitieux de reboisement, de reverdissement de Chalon sur Saône. Dans cette perspective, je souhaite qu’en tant que candidat vous puissiez vous engager. Mais en tant que Maire, vous pouvez d’ores et déjà commencer ce travail indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique et dès cet automne replanter une centaine d’arbres. Symbolique ? Non, indispensable pour montrer que ce combat est celui de tous. Indispensable pour la santé des chalonnais. Vous annonciez le 21 juillet avoir l’ambition de faire venir 5000 personnes de plus à Chalon. Ambition que je ne commenterai pas, souhaitant aborder les rapports politiques autrement, mais ambition qui se doit d’être anticiper et de construire une réelle transition écologique sur Chalon sur Saône.

Nous nous tenons à votre disposition pour explorer avec vous les possibilités techniques et notamment que cela puisse s’inscrire dans le cadre du budget municipal. Certain que vous serez sensible à cet appel, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

Laurent Delrieu