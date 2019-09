MUNICIPALES A CHALON - Les jeux sont faits ?

L'édito d'info-chalon.com

Au détour des discussions de comptoirs, il n'est pas rare et même de moins en moins d'entendre parler des enjeux des prochaines municipales. Lorsque rapidement dans la discussion, l'un prononce "ya personne en face ! Les jeux sont faits" comme pour annoncer une formalité pour Gilles Platret qui n'a pas encore fait savoir ses intentions, même si de toute évidence, le maire-sortant attendra la dernière ligne droite à savoir la rentrée 2020 pour dégainer, afin de faire la campagne la plus courte possible, on n'oublie pour autant pas de rappeler qu'à pareille époque en 2013, à 6 mois des échéances électorales de 2014, l'équipe à Christophe Sirugue et ses soutiens parlaient en des termes quasi analogues... et on connait depuis la suite de l'Histoire.

A ce stade, difficile de dire ce que la suite donnera, mais une chose est sûre et l'Histoire est toujours là pour nous le rappeler, les certitudes du jour ne sont pas forcément celles de demain. En 2014, les certains de 2013 ont été sévèrement démentis... En attendant, la campagne est lancée et celles et ceux motivés pour stimuler le débat démocratique se réunissent au fil des semaines. Et de toute évidence, les débats s'annoncent d'ores et déjà riches et susceptibles de défouler les passions chalonnaises... Patience aux impatients !

Laurent Guillaumé