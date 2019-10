MUNICIPALES A CHALON - Changeons Chalon délivre les bons et mauvais points au Grand Chalon

Nous saluons la décision du conseil communautaire de créer une navette gratuite entre le parc de Saint Remy et le colisée.

Cet aménagement faisant partie du programme de Changeons Chalon, nous ne pouvons qu’approuver cette avancée même si elle est empreinte d’un manque d’ambition certain. Nombre d’autres liaisons auraient dû être programmées en remplacement d’investissements plus douteux et la fréquence des rotations interroge sur son efficacité. (Toutes les études récentes sur les politiques d’urbanisme pointent la fréquence d’accès comme le facteur clef développant l’utilisation de ce type de service).

Même avec toute ces imperfections, nous déplorons l’attitude de l’opposition restant dans des schémas politiques d’un autre temps.

Par contre, nous nous inquiétons sur l’annonce de Monsieur Martin annonçant la création d’une station à hydrogène avant d’étudier la faisabilité pour les bus de rouler à cette énergie ! Peut être faudrait il faire l’inverse. Ne serait pas pertinent à 6 mois de la fin de son mandat de ne pas prendre de décisions hâtives handicapant Chalon sur Saône pour les années à venir uniquement pour des objectifs électoraux.

Les évolutions techniques constantes dans la transition des transports collectifs vers l’électrique ou l’hydrogène imposent une étude sérieuse et dénuée d’intérêt personnels au regard des enjeux financiers et écologiques que cette décision induit.

Laurent Delrieu, porte parole

Changeons chalon