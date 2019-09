L'Association de la cantine scolaire d'Epervans toujours au four et au moulin

Créée il y a 45 ans, l’association de la Cantine scolaire d’Epervans continue d’exister grâce à une poignée de bénévoles.

Désireux de fournir des repas « maison » dans un environnement agréable, de nombreuses recherches personnelles ont été réalisées afin de diminuer l’impact acoustique du bâtiment.

En effet, après de nombreux échanges entre les institutrices et les parents d’élèves, il était nécessaire d’améliorer la situation.

Des nappes pour diminuer les chocs !

Et oui ! Décorative en premier lieu, elles ont pour but de diminuer les chocs répétés de la vaisselle et ces couverts.

Des tables de 6 !

Fini les tablées de 30 enfants ! Des tables de 6 enfants maximum encadrées de cloisonnettes ont permises de diminuer significativement le bruit.

Un temps calme avant de sortir de table !

Quelques minutes de musique douce en fin de repas permettent aux enfants de se ressourcer avant la reprise de l’école.

Nous constatons une large amélioration depuis le début d’année. Lors de l’Assemble générale ou élus, enseignants et parents sont attendus, ce sujet sera abordé afin d’avoir le retour de chacun.