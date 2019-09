Deux accidents ce mardi soir - Un mort, un blessé grave et un blessé

Une octogénaire est décédée dans l'accident

Ce mardi soir, les sapeurs-pompiers chalonnais sont intervenus à deux reprises pour des accidents de circulation, nécessitant des désincarcérations. A Lessard en Bresse, peu avant 18H30, 11 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour prendre un accident avec un véhicule avec une personne à désincarcérer. Un peu plus tard, peu après 19H30, c'est du côté de Chassey le Camp qu'un important dispositif a été déclenché avec peu moins de 5 véhicules et 12 sapeurs pompiers pour un choc frontal entre deux véhicules. Le bilan s'est alourdi au fil de la sorée avec le décès d'une automobiliste, âgée de 80 ans dans cet accident. Un blessé grave, qui était également dans la voiture, a été pris en charge par les services de secours et transporté au CHU de Dijon.