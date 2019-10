TRIBUNAL DE CHALON - Il roue de coups sa compagne enceinte

Il a dû l’emmener à l’hôpital et c’est grâce à cela que le parquet a pu se saisir du dossier. « Elle avait déjà fait le 3949 mais n’avait jamais donné suite. » Ils sont jeunes et ne veulent pas se séparer. Il lui a fracturé le nez, et l’insulte à chaque fois qu’il est bourré.